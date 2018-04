Priprli Izolana, ki je imel v avtu trgovino z drogo

Koprski policisti so v soboto zvečer v Izoli ustavili 25-letnega domačina, ta je v avtomobilu prevažal večjo količino ekstazija, amfetaminov in konoplje, pri sebi pa je imel tudi precizno tehtnico. Ker so policisti sklepali, da je droga namenjena prodaji, so mu odvzeli prostost, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.

Domačina iz Izole so policisti ustavili v soboto v večernih urah, policist pa je med postopkom v vozilu opazil zložljivo teleskopsko palico. V nadaljevanju so policisti ugotovili, da ima poleg teleskopske palice v vozilu še vrečko, v kateri je prepovedana droga. Prevažal je 200 tablet prepovedane droge MDMA, skoraj 200 gramov MDMA, 40 gramov konoplje in 70 gramov prepovedane droge amfetamin.

Ker je imel pri sebi tudi precizno tehtnico in nekaj sto evrov gotovine, velik del droge pa je bila pakiran v manjše zavoje, so policisti sklepali, da osumljeni poseduje in prevaža drogo zaradi nadaljnje prodaje.

Foto: PU Koper Policisti so mu zato odvzeli prostost, teleskopsko palico in drogo pa zasegli in poslali v analizo. V hišni preiskavi so dodatno zasegli približno deset gramov konoplje in približno tri tisoč evrov gotovine, za katero so sklepali, da jo je osumljeni zaslužil s prodajo prepovedane droge.

Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami so ga privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ta je zanj odredil pripor.

Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od enega do deset let. Za posest teleskopske palice bo zoper 25-letnika uveden prekrškovni postopek, za zavrnitev strokovnega pregleda za mamila pa mu sledi še obdolžilni predlog na sodišče, so sporočili s koprske policijske uprave.