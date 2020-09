Primorska avtocesta zaprta, v nesreči neuradno umrl otrok

Na primorski avtocesti med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani je popoldne prišlo do trčenja tovornega in osebnega vozila, v katerem je po prvih informacijah umrla mlajša oseba. Neuradno gre za otroka. Avtocesta je na omenjenem odseku zaradi nesreče zaprta. Ob tem je na primorski avtocesti, nedaleč stran od trčenja, prišlo še do ene prometne nesreče, v kateri je nastala zgolj materialna škoda. Policisti potencialno povezavo med obema nesrečama še preverjajo.

Na ljubljanski policijski upravi so pojasnili, da je na primorski avtocesti popoldne prišlo do dveh prometnih nesreč. V prvi prometni nesreči – šlo je za trčenje osebnega in tovornega vozila – je po podatkih policije umrla mlajša oseba. Neuradno gre za otroka. Nedaleč stran od prve je prišlo še do ene prometne nesreče, v kateri je nastala zgolj materialna škoda. Na Policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da okoliščine obeh nesreč še preverjajo, prav tako možnost, da bi bili obe nesreči med seboj povezani. Vzrok obeh nesreč še ni znan.

Zaradi prve prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Proti počivališču Ravbarkomanda je nastal daljši zastoj v dolžini pet kilometrov. Zastoji so tudi na regionalni cesti. Obvoz za osebna vozila je mogoč po regionalni cesti Postojna–Vrhnika. Tovorna vozila proti Ljubljani se izločajo na vipavski hitri cesti med prehodom Vrtojba in Šempetrom, na avtocesti Fernetiči–Gabrk pri počivališču Povir ter na primorski avtocesti na počivališču Ravne.