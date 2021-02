Pri 38-letniku zasegli drogo in hladno orožje

Novogoriški kriminalisti so v začetku februarja opravili hišno preiskavo pri 38-letniku iz okolice Ajdovščine, ki naj bi se ukvarjal s preprodajo drog. Našli in zasegli so nekaj droge, hladno orožje in več predmetov, ki naj bi jih uporabljal pri kaznivih dejanjih, so sporočili z novogoriške policijske uprave.

Kriminalisti so bili o tem, da se 38-letnik ukvarja s preprodajo prepovedanih drog in poseduje nedovoljeno orožje, obveščeni od italijanskih kolegov. Pridobili so sodno odredbo in 5. februarja pri 38-letniku opravili hišno preiskavo. V njej so policisti našli in zasegli manjše količine različnih snovi, za katere sumijo, da gre za kokain in amfetamine.

Našli in zasegli so tudi prepovedano orožje, in sicer bokser ter kovinsko palico, ki po zakonu spadata med hladno orožje, katerega posest je posameznikom prepovedana. Zasegli so še elektronske naprave, mobilne telefone in druge predmete, ki naj bi jih 38-letnik uporabljal pri kaznivih dejanjih. Zasežene snovi in predmete so poslali v nadaljnjo analizo. Če bo ta potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo kriminalisti zoper 38-letnika podali kazensko ovadbo, so še sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.