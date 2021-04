Policisti raziskali, čigavo lobanjo so našli v peči

Lobanja, ki so jo konec februarja odkrili v zapuščeni krušni peči v stanovanjskem bloku v Novem mestu, je pripadala ženski, stari od 30 do 50 let. Pred tem je bila lobanja v zemlji zakopana od 70 do 80 let, nato pa v peči okoli 25 let, so razkrili policisti. Na lobanji niso našli poškodb, ki bi pričale o nasilni smrti.

Vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Novo mesto France Božičnik je med današnjo izjavo za javnost povedal, da je strokovnjak inštituta za sodno medicino lobanjo ob najdbi pregledal in ocenil, da gre nesporno za lobanjo ženske, po vsej verjetnosti stare od 30 do 50 let. Pri poznejšem pregledu pa so na inštitutu ugotovili, da je bila lobanja do prvotne najdbe v zemlji približno 80 let.

Kriminalisti sicer preiskavo nadaljujejo v smeri morebitne ugotovitve, komu je lobanja pripadala, je dodal.

Zbiralec starin si je v peči uredil skrivališče

Policija je sicer z zbiranjem obvestil ugotovila, kdo je v tem stanovanju živel do predvidoma leta 1996, hkrati pa so ugotovili, da si je eden od stanovalcev v kaminski peči uredil priročno skrivališče, saj je bil navdušen zbiralec starin.

Te je prinašal tudi domov, zanje pa izdelal skrivališče v peči in sicer tako, da se je dalo pokrov kamina odstraniti in priti do prekata, kjer so lobanjo tudi našli.

Po podatkih PU Novo mesto so to odkrili pri podiranju keramičnega kamina, postopek so nato prevzeli kriminalisti in o najdbi obvestili dežurno preiskovalno sodnico in državno tožilstvo.

DNK pripada enemu od nekdanjih stanovalcev

Pri ogledu so kriminalisti ugotovili, da je lobanja ležala v enem od prekatov kaminske peči in ne v kurišču, ob njej so med drugim ležali še polivinilkloridni kozarčki za shranjevanje zdravil, naboji različnih kalibrov, zavitek toaletnega papirja, več cigaretnih ogorkov in škatlice cigaret.

Najdene predmete so poslali na biološke preiskave, v nacionalnem forenzičnem laboratoriju pa so na enem predmetu uspeli zavarovati zadostno količino DNK, ki nedvomno pripada enemu od nekdanjih stanovalcev.

Kriminalisti so tudi ugotovili, da je stanovalec, ki je kaminsko peč uporabljal za skrivališče predmetov, leta 2017 umrl v starosti 41 let. Umrl je zaradi zdravstvenih težav, ima pa še živeče sorodnike.