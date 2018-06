Policisti odkrili roparsko združbo, tretji storilec je še na begu

Policisti so uspešno preiskali oborožena ropa bank, ki sta se aprila zgodila v Straži pri Novem mestu in v Vipavi. Kaznivih dejanj so osumljeni trije državljani BiH, ki so v Sloveniji načrtovali še vsaj en rop. Dva so možje v modrem že prijeli, tretji pa je še na begu. Policisti ga bodo iskali z mednarodno tiralico.

Kot je pojasnil vodja kriminalistične policije na Policijski upravi Novo mesto France Božičnik, sta zamaskirana roparja 11. aprila dopoldne vstopila v poslovalnico NLB v Straži pri Novem mestu. Eden od njiju je v zaposlene uperil pištolo in od njih zahteval denar.

Medtem ko mu ga je uslužbenka izročala, je drugi ropar izmenično uperjal orožje v zaposlene in stranke. Po nekaj minutah sta neznanca z 8.300 evri zapustila banko, v bližini pa ju je z avtomobilom počakal tretji osumljenec. Vsi trije so se odpeljali proti Ivančni Gorici.

V Slovenijo pripotovali z avtobusom, za rop so najeli vozilo

Policija je nemudoma začela izvajati ukrepe za izsleditev storilcev, na pomoč je priletel policijski helikopter, obveščene so bile sosednje policijske uprave. V preiskavi so ugotovili, da sta dva izmed osumljencev nekaj dni pred ropom pripotovala z avtobusom v Ljubljano, kjer sta najela vozilo. To vozilo so osumljenci uporabili v ropu, nato pa ga še isti dan vrnili in z avtobusom zapustili Slovenijo.

Pri preiskavi kaznivega dejanj so ugotovili, da so osumljenci načrtovali izvedbo še enega ropa, in sicer bančne poslovalnice v okolici Trebnjega. Kot je še pojasnil Božičnik, so v fazi preiskave prosili javnost za pomoč pri identifikaciji storilcev, podatki, ki so jih pridobili, pa so jim pomagali, da so bili pri preiskavi uspešnejši.

Banko so oropali tudi v Vipavi

Drugi rop se je zgodil 30. aprila v Vipavi, ko sta zamaskirana osumljenca s pištolo in kladivom vstopila v bančno poslovalnico, kjer tedaj ni bilo strank, je pojasnil vodja kriminalistične policije Policijske uprave Nova Gorica Marino Pangos. Od zaposlenih sta v tujem jeziku zahtevala gotovino ter zbežala s 14 tisoč evri. V bližini ju je čakal tretji osumljenec in ju odpeljal v bližnji gozd.

Tam sta storilca skrila vse predmete, ki sta jih uporabila v ropu, voznik pa je medtem z vozila snel ukradene registrske tablice in se mirno odpeljal v Ljubljano. Zvečer je voznik roparja prišel iskat in ju odpeljal v Ljubljano, kjer so prenočili, naslednje jutro pa zapustili Slovenijo, je še pojasnil Pangos.

V preiskavi so policisti ugotovili, da za omenjenimi kaznivimi dejanji stojijo državljane Bosne in Hercegovine, stari 24, 26 in 28 let. Konec maja se je trojica znova vrnila v Slovenijo ter pripravljala nov rop oziroma iskali primerne bančne institucije.

Tretjega storilca bodo iskali z mednarodno tiralico

31. maja so policisti 24-letniku in 28-letniku odvzeli prostost, 2. junija pa so ju privedli pred preiskovalnega sodnika, ta je zanju odredil pripor. Tretjega osumljenca še niso prijeli. Zoper njega je razpisano iskanje, na policiji bodo izdali tudi mednarodno tiralico.

Aleš Kegljevič iz sektorja splošne kriminalitete je na današnji novinarski konferenci povedal, da je v Sloveniji manj oboroženih ropov kot v drugih državah, odstotek preiskanosti pa je po njegovih besedah visok. Praviloma je višji od 70 odstotkov, v nekaterih letih je celo stoodstoten.

V Sloveniji smo nekoliko večje število oboroženih ropov finančnih institucij zabeležili v letih 2013 in 2014, nato pa je število ropov padlo. Kegljevič to pripisuje izboljšavam tehničnega in fizičnega varovanja ter samega poslovanja z gotovino v finančnih institucijah.