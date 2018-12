Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Ljubljanski severni obvoznici je ob 16. uri zagorelo osebno vozilo. Nesreča se je zgodila okoli 600 metrov pred izvozom za Bežigrad v smeri Šiške. Posredovali so gasilci gasilske brigade Ljubljana in vozilo uspešno pogasili. Vzrok požara in škoda še nista znana.