Policija je v sredo zvečer v Dekanih posredovala v pretepu, ki naj bi ga sprožile žalitve prek družbenih omrežij. Med prepirom so enega od udeležencev poškodovali in ga nato odpeljali v bolnišnico. Policisti zbirajo obvestila o dogajanju in opravljajo razgovore, po ugotovitvi okoliščin pa bo sledil ustrezen ukrep.