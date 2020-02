Zločinca, ki sta osupnila Slovenijo

Februarja leta 2017 je policija prejela več prijav, da je na Facebooku objavljen posnetek krvavega pretepa. Policisti so nato v naselju Podbočje v občini Krško našli hudo pretepenega Andreja Cekuto, ki so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, a je bilo zanj prepozno. Naslednji dan je zaradi poškodb glave in možganskih krvavitev umrl.

Posnetek videlo skoraj četrt milijona ljudi

Takrat 20-letni Aleš Olovec in 29-letni Martin Kovač sta na travniku pred hišo v Žabjeku žrtev pretepla, se pri tem izživljala in mu povzročila hude bolečine, poškodbe glave in možgansko krvavitev. Tragičen dogodek je bil poimenovan Facebook umor, saj sta storilca vse skupaj v živo prenašala na svojem profilu, posnetek pa si je pred umaknitvijo ogledalo več kot 232 tisoč ljudi.

Izgovarjala sta se na alkoholiziranost in zmanjšano zavedanje. Foto: STA

Na koliko let zapora sta obsojena?

Storilca sta se na začetku sojenja izrekla za nedolžna. Obtožena sta se branila, da sta bila vinjena in se ne spominjata vsega, a po besedah tožilke Mateje Roguljič nista bila toliko opita, da ne bi bila razsodna.

Okrožno sodišče v Krškem ju je spoznalo za kriva kaznivega dejanja umora in neupravičenega slikovnega snemanja. Olovcu je sodišče prisodilo 21 let in enajst mesecev zapora, Kovaču pa eno leto manj, saj je poškodbe, ki so vodile v smrt, povzročil Olovec.

Kovača je njegov zagovornik opisal kot socialno nezrelega, zaradi česar naj bi Olovcu le sledil.

Prijateljsko merjenje moči, ki je prešlo v hud pretep

Tožilka je prvotni zaplet ocenila kot prijateljsko merjenje moči, ki je prešlo v hud pretep in maščevanje, ''Facebook morilca'' pa sta se po njenih besedah ob tem zavedala, da žrtev lahko umre. Roguljičeva je bila sicer s sodbo zadovoljna, saj sta bila obtoženca spoznana za kriva obeh očitanih kaznivih dejanj, ob tem pa sta za nedovoljeno snemanje dobila eno leto zapora, kar je najvišja kazen za tovrstno dejanje, poroča STA.

Obsojena trenutno svojo kazen prestajata v zaporu na Dobu. Kovač ob tem zaradi propadlih poslov državi dolguje tudi več kot 180 tisoč evrov. Na dražbi njegovih nepremičnin sta se že večkrat pojavila tudi hiša in zemljišče, na katerem se je zgodil umor, vendar zanju ni bilo zanimanja.