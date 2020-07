Ob Vrbskem jezeru umrl 15-letnik iz Slovenije

Avstrijska policija je v soboto okoli 7. ure zjutraj v enem od počitniških domov ob Vrbskem jezeru našla mrtvega 15-letnika iz Slovenije. Oživljanje ni bilo uspešno, na podlagi najdenih drog pa domnevajo, da so bile te razlog za smrt, piše avstrijska radiotelevizija ORF.

Policija je ob umrlem našla prepovedani drogi ekstazi in konopljo, zaslišali pa so tudi priče. Tožilstvo v Celovcu je za umrlega odredilo forenzično obdukcijo, ki so jo opravili v soboto popoldne. Ugotovili so, da je 15-letnik umrl zaradi velikega pljučnega endema, ki bi bil lahko povezan z uživanjem prepovedanih drog, še na svoji strani piše ORF.

Kot je sporočila avstrijska policija, bo več informacij znanih po dodatni preiskavi, ki jo bo opravil deželni urad kriminalistične policije.