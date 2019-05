Na Tolminskem padel in se poškodoval jadralni padalec #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nad vasjo Dolje v občini Tolmin je v četrtek okoli 13.30 padel jadralni padalec. 31-letnik se je pri padcu poškodoval. Policisti so ugotovili, da je padalec padel, ker se mu je zaprl del jadralnega padala.

Medtem ko je 31-letni padalec, ki je sodeloval v tekmovanju jadralnih padalcev, jadral ob pobočju Vodil vrha, je prišlo do turbulence, zaradi česar se je padalcu zaprl del jadralnega padala. Do pristanka se je 31-letnik vrtel v krogu in nato trdo pristal na pobočju.

31-letni padalec je sodeloval v tekmovanju jadralnih padalcev. Foto: Miljko Lesjak, GRS Tolmin

Padalec pri padcu utrpel lažjo poškodbo

Reševalci Gorske reševalne službe Tolmin so poškodovanca oskrbeli na kraju nesreče in ga prenesli v dolino, kjer ga je prevzela ekipa nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Tolmin.

Med reševalci je bil tudi policist Policijske postaje Tolmin, ki je pripadnik gorske policijske enote Policijske uprave Nova Gorica.

Po ugotovitvah zdravstvenega osebja je padalec utrpel predvidoma lažjo poškodbo. 31-letnika so odpeljali na nadaljnji pregled v šempetrsko bolnišnico, so sporočili z novogoriške policijske uprave.