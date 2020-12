Na meji prijeli italijanske policiste, ki so ukradli 130 tisoč evrov

Hrvaška policija je na mejnem prehodu Dragonja prijela šest italijanskih državljanov, ki jih sumijo, da so 31-letnemu podjetniku iz Pulja ukradli več kot milijon kun (več kot 133.500 evrov), je danes sporočila policijska uprava hrvaške Istre. Med prijetimi so tudi dva italijanska policista in karabinjer, je potrdila italijanska policija.

Podjetnik, ki je sicer italijanski državljan, je v sredo popoldne obvestil policijo, da so mu ukradli večji znesek denarja in da so se tatovi napotili proti mejnemu prehodu, da bi pobegnili v Italijo. Še isti dan je na mejni prehod Dragonja prišlo šest italijanskih državljanov, ki so jih hrvaški policisti prijeli zaradi suma kraje, navaja STA.

Ukradli so mu denar, nato pa krenili proti Italiji

Hrvaški kriminalisti so ugotovili, da je trojica denar 31-letniku ukradla, potem ko je v sredo dvignil gotovino z bankomata v Pulju. Potem so se z avtomobili napotili proti državni meji. Pri tem so jim pomagali še trije italijanski državljani, je še sporočila policija.

Med prijetimi tudi policista in karabinjer

Med prijetimi sta dva pripadnika neapeljske policije ter karabinjer iz Caserte, danes piše časnik Jutarnji list, ki se preko svojega dopisnika v Rimu sklicuje na vire iz italijanske policije. Časnik navaja, da so ukradli 150.000 evrov, povzema STA.

Za prevoz denarja je želel najeti varnostnika

Kot dodaja časnik, je 31-letni podjetnik hrvaškim policistom povedal, da gre za denar iz podjetja, ki ga je ravno zaprl na Hrvaškem. Pojasnil je, da je denar nameraval prepeljati v Italijo, očitno brez davka, piše zagrebški časnik. Pri prevozu denarja je nameraval angažirati nekega karabinjerja kot varnostnika, a je medtem karabinjer zbolel za covidom-19. Nadomestil ga je kolega, ki je pripeljal še dva italijanska policista, poroča STA.

Ali je 31-letni podjetnik pral denar na Hrvaškem, kaj je nameraval storiti z denarjem in ali je pri zapiranju podjetja poravnal vse obveznosti do hrvaške države, še ni znano, poudarja Jutarnji list.