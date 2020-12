Vlada se je odzvala na odločitev ustavnega sodišča

Ustavno sodišče je včeraj kot neveljavne označilo sklepe vlade in ministrice za šolstvo o ukrepih za obvladovanje epidemije. Vlada je danes sporočila, da bo upoštevala odločitev ustavnega sodišča in o ukrepih na podlagi strokovnih izhodišč ponovno odločala.

Ustavno sodišče je včeraj odločilo, da so sklepi vlade in ministrice za izobraževanje Simone Kustec, s katerimi so podaljševali šolanje na daljavo, neveljavni. Vladi je dalo ustavno sodišče tri dni časa za ukrepanje, sicer se bodo šolarji vrnili k pouku po starem.

Če se bo vlada odločila, da šole ostajajo zaprte, pa bodo izpolnjeni pogoji za začasno zadržanje prepovedi izvajanja vzgoje in izobraževanja v šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami, je zapisano v delni odločbi in sklepu ustavnega sodišča.

Vlada meni, da so bili ukrepi ustrezno predstavljeni in objavljeni

Vladni govorec Jelko Kacin je danes dejal, da je vlada prejela in preučila odločitev ustavnega sodišča. "Vlada poudarja, da so bili vsi ukrepi sprejeti na podlagi strokovnih podlag, da so nujni zaradi reševanja življenja ljudi in ohranjanja njihovega zdravja ter da so bili sprejeti na popolnoma transparenten in javen način ter po mnenju vlade ustrezno predstavljeni in objavljeni," je povedal Kacin.

Vlada bo upoštevala ustavno sodišče in o ukrepih ponovno odločala

Dodal je, da je bila odločitev ustavnega sodišča nepričakovana, saj se v svojih prejšnjih odločitvah, ki so se nanašale na ukrepe za obvladovanje epidemije, ni postavilo na takšno stališče. "Odloki sami niso omejili svoje veljavnosti in bi torej morali veljati, dokler niso razveljavljeni, zato je bilo po mnenju vlade sprejemanje sklepov o podaljšanju ukrepov ustrezno. Vsekakor pa bo vlada v skladu z načelom pravne države upoštevala predmetno odločitev ustavnega sodišča in o ukrepih na podlagi strokovnih izhodišč ponovno odločala," je dodal vladni govorec.