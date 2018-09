Na cesti med Razdrtim in Senožečami umrl 21-letni voznik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koprski policisti so sporočili, da se je na cesti med Razdrtim in Senožečami okoli 8.30 zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Enaindvajsetletni domačin je z osebnim avtomobilom zapeljal iz ovinka, peljal približno 200 metrov po brežini, nato pa se je z vozilom prevrnil.

Udeleženec nesreče je umrl na kraju nesreče, zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo, so še sporočili iz Policijske uprave Koper.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so okoli 8.30 pri naselju Razdrto v občini Postojna na travniku ob cesti našli prevrnjeno osebno vozilo.

Postojnski gasilci so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator in iz vozila s tehničnim posegom rešili preminulo osebo in jo predali ekipi nujne medicinske pomoči iz Postojne.