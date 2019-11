Na avtobusu odkrili več kot dva kilograma konoplje in 3.400 kosov cigaret #foto

V avtobusu, ki je pripeljal na mejni prehod Starod, so pristojni odkrili več kot dva kilograma konoplje in 3.400 kosov cigaret.

Na mejnem prihodu Starod so policisti v nedeljo ustavili avtobus, v katerem so uslužbenci Fursa nato odkrili več kot dva kilograma prepovedane droge konoplje in 3.400 kosov cigaret. Vozniku, šlo je za 32-letnega državljana BiH, so policisti odvzeli prostost. Preiskovalni sodnik je zanj že odredil pripor.