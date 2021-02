Mladoletnika s skuterjem divjala po parkirišču

Policiste so v sredo ob 19. uri obvestili o divjanju z neregistriranim skuterjem na enem od parkirišč v Kopru. Tam so policisti skuter nato tudi izsledili. Sopotnik je skočil z vozila in pobegnil, medtem ko je voznik peljal naprej. Kmalu so našli oba in ugotovili, da gre za mladoletnika.