Prijeli deseterico, ki je poskušala prek Slovenijo v Italijo pretihotapiti 150 migrantov

Na Policijski postaji Koper predstavljajo rezultate večmesečne mednarodne kriminalistične preiskave, v okviru katere so preiskovalci pod drobnogled vzeli organizirano kriminalno združbo, ki je tihotapila ljudi z območja jugovzhodnega Balkana v Slovenijo in druge države EU. Tihotapci iz Slovenije, Hrvaške in Srbije, so tujce čez naše ozemlje poskušali pretihotapiti v Italijo. Državno mejo je tako poskušalo prestopiti oziroma prestopilo najmanj 150 prebežnikov. Preiskavo je koordiniral Europol.

Pri mednarodni kriminalistični preiskavi, ki jo je koordiniral Europol, so sodelovali predstavniki slovenske, hrvaške, italijanske in bosanskohercegovske policije. Dean Jurič s Policijske uprave Koper je pojasnil, da so pod drobnogled vzeli organizirano kriminalno združbo, ki se je od aprila do oktobra ukvarjala s tihotapljenjem nezakonitih prebežnikov čez Slovenijo do Italije.

Organizator je bil 28-letni Slovenec iz Pirana

Omenjeno kriminalno združbo je v Sloveniji predstavljalo pet državljanov Srbije, štirje državljani Slovenije in en državljan Hrvaške, ki so imeli natančno določene in razdeljene vloge. Preiskovalci so ugotovili, da je bil organizator 28-letni državljan Slovenije s stalnim prebivališčem v Piranu, potem pa so bili tu še vodiči prebežnikov in prevozniki, ki so tujce prevažali iz Slovenije v smeri proti Italiji.

Kot je pojasnil Jurič, so kriminalisti v Portorožu prejšnjo sredo izvedli dve hišni preiskavi, ob tem pa prijeli tri osumljence, ki so bili do takrat še na prostosti. Tudi s pomočjo prikritih preiskovalnih ukrepov so kriminalisti zbrali dovolj dokazov za podajo kazenskih ovadb za najmanj 24 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja državne meje ter po eno kaznivo dejanja trgovine s prepovedanimi drogami in nedovoljeno posedovanje orožja.

Nedovoljeni prehodi državne meje so se zgodili na območju Jelšan, doline Dragonje in Babnega Polja. Prevozniki so prebežnike po njegovih besedah skrivali v delih vozil, pomagači pa so jim javljali relacije policijskih patrulj. Da so ustavili vozila, so policisti posegli tudi po sredstvih za prisilno ustavljanje oziroma tako imenovanih stingerjih.

V Italijo poskušali spraviti najmanj 150 prebežnikov

Preiskovalci ocenjujejo, da je državno mejo s pomočjo omenjene kriminalne združbe nezakonito prestopilo oziroma poskusilo nezakonito prestopiti najmanj 150 tujcev, največ iz Sirije, Iraka, Irana, Eritreje in Afganistana. "Tihotapcem so plačali od 1.500 do tri tisoč evrov na osebo, kar pomeni, da bi kriminalna združba lahko pridobila protipravno premoženjsko korist v višini 450 tisoč evrov," je razložil Jurič.

Za deset osumljenih je preiskovalni sodnik po njegovih besedah odredil šest sodnih in en hišni pripor. "Dva osumljena sta bila ovadena po redni poti, medtem ko je eden od osumljencev, državljan Srbije, še iskan." Za prepovedano prehajanje državne meje je zagrožena kazen do osmih let zapora in denarna kazen, je še pojasnil Jurič.

Tihotapci postajajo čedalje bolj brezkompromisni

Slovenska policija se sicer v zadnjem obdobju srečuje s povečano problematiko nezakonitih migracij. Kot je pojasnil Uroš Lavrič z Generalne policijske uprave (GPU), v povezavi s tem zaznavajo tudi povečano število kriminalnih združb, ki delujejo na tem področju. "V zvezi s tem beležimo predvsem državljane tretjih držav, slovenski državljani pa so pri prijetjih v manjšini."

V zadnjem obdobju so policisti po njegovih besedah priče tudi čedalje bolj brezkompromisnim ravnanjem tihotapcev, ki prebežnike tako izpostavljajo dodatni nevarnosti. Število kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje se je namreč pri nas v primerjavi z lanskim letom povečalo za okoli 70 odstotkov, za skoraj 600 odstotkov pa se je povečalo število tistih kaznivih dejanj, ki so izvršena v obliki kriminalnih združb ali v obliki, ki za tujce predstavlja nevarnost.

"Za okoli 60 odstotkov se je povečalo število kaznivih dejanj, ko je bilo tihotapljenje povezano s pridobitvijo premoženjske koristi," je pojasnil Lavrič. Letos so na policiji zabeležili že 264 primerov, v katerih je bilo prijetih 379 tihotapcev. Pripor je bil odrejen za 312 ljudi.