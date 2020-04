Italijanu grozil s prižgano motorno žago, nato ga je pretepel

Koprski policisti so v petek popoldne prejeli obvestilo, da je neznani moški sredi ceste pri Sežani ustavil državljana Italije in ga pretepel, nato pa z vozilom odpeljal v smeri Šmarje–Križ. 59-letnemu Italijanu je moški grozil tudi z motorno žago.

Policisti so ugotovili, da je 59-letni državljan Italije vozil od Šmarij proti Križu. V Kriških borih ga je prehitel voznik osebnega avtomobila, ki je brez povoda zmanjšal hitrost svojega vozila, vklopil smerne utripalke in z vozilom blokiral vožnjo avtodoma. Italijan je ustavil ob robu vozišča in izstopil iz vozila, pri tem ga je verbalno napadel močno razburjeni voznik avtomobila.

Italijanu grozil z motorno žago in ga večkrat udaril

Voznik avtodoma mu je dopovedoval, da razume samo italijansko, takrat pa se je moški še bolj razburil in je iz prtljažnika vzel motorno žago, jo spravil v pogon in z njo grozil Italijanu. Nato je pristopil bližje do njega in ga s pestjo večkrat udaril v glavo, medtem je v levi roki ves čas držal prižgano motorno žago.

Nadaljnje pretepanje so preprečili mimoidoči vozniki, ki so s telesi preprečevali stik, voznik avtomobila pa se je odpeljal stran. Državljan Italije je v incidentu utrpel lahke poškodbe glave in sam poiskal zdravniško pomoč v sežanskem zdravstvenem domu. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil, moškemu pa grozi kazenska ovadba za povzročitev lažje telesne poškodbe in ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru, so sporočili s koprske policijske uprave.