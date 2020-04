Opiti 42-letnik skoraj požgal stanovanjsko hišo

Na območju Frankolovega v občini Vojnik je moški pod vplivom alkohola v nedeljo zakuril ogenj na travniku. Ker bi se požar lahko razširil na bližnjo stanovanjsko hišo, so morali posredovati gasilci. Opiti 42-letnik je na kraju dogodka žalil gasilce in policiste, zato so ga policisti pridržali in mu izrekli globo. Zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti ga bodo možje v modrem kazensko ovadili.