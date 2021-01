Eksplozija v garaži v Biljah, domačin poškodovan

V garaži pri stanovanjskem objektu v Biljah blizu Nove Gorice je v torek popoldne eksplodirala peč na kurilno olje. Objekt je zajel požar, ki je nato povsem uničil garažo in starejše osebno vozilo, ob tem pa je bil poškodovan 59-letni domačin, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Novogoriške policiste so o požaru na stanovanjskem objektu obvestili v torek nekaj po 14. uri. Posredovali so novogoriški poklicni gasilci in prostovoljni gasilci iz Kostanjevice, ti so požar dokončno pogasili, prezračili prostore in zaščitili del poškodovane strehe objekta, navaja STA.

Policisti so ugotovili, da je v garaži pritlične hiše eksplodirala peč na kurilno olje. Ob eksploziji je bil v garaži tudi 59-letni domačin, ta je ob tem dobil več opeklin. Na kraju so ga oskrbeli novogoriški reševalci, nato pa so ga odpeljali v šempetrsko bolnišnico.

Garaža je pogorela, prav tako tudi neregistrirano starejše osebno vozilo in različno orodje. Ogenj je zajel tudi izolacijo stanovanjskega objekta. Požar je povzročil veliko materialno škodo, a natančne ocene še ni. Novogoriški policisti vzrok eksplozije še ugotavljajo, še piše STA.