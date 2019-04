Dolenjske Toplice: Policisti zasegli orožje in 246 nabojev

Policisti so med preiskavo zasegli orožje in 246 nabojev.

Policisti v Dolenjskih Toplicah so zaradi suma nezakonite posesti orožja pridobili odredbo pristojnega sodišča in opravili hišno preiskavo pri 45-letnem moškem. Med preiskavo so zasegli orožje in 246 nabojev.