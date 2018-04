Bežal pred policijo, nato pa povzročil prometno nesrečo

Kranjski policisti so na območju Stražišča opolnoči ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je, namesto da bi se ustavil, pospešil in zbežal z mesta kontrole. Čeprav so ga policisti še naprej poskušali ustaviti, je voznik nadaljeval nevarno vožnjo po ulicah, v nadaljevanju pa je celo povzročil prometno nesrečo z materialno škodo.