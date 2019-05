42-letnik ob pridržanju z 1,6 kilograma kokaina, policisti zasegli tudi konopljo

Ljubljanski policisti so sredi maja zasegli večjo količini prepovedanih drog konoplje in kokaina.

Ljubljanski policisti so sredi maja na območju Šiške zasegli večjo količino prepovedanih drog konoplje in kokaina. Preiskavo so sprožili po tem, ko so prejeli prijavo, da naj bi 42-letni slovenski državljan v poslovnem objektu gojil prepovedano drogo, pri tem pa naj bi mu pomagal 43-letni državljan BiH.

Na ljubljanski policijski upravi pojasnjujejo, da sta bila osumljenca 14. maja prijeta in pridržana na območju Ljubljane. Ob prijetju je imel 42-letnik pri sebi 1,6 kilograma kokaina. V nadaljevanju so policisti pridobili odredbo sodišča, opravili preiskavo prostorov na območju Ljubljane in okolice Kranja ter preiskavo njunih osebnih vozil.

Pri osumljencih odkrili konopljo in kokain

Policisti so med drugim ugotovili, da sta osumljenca prek svojih podjetij v začetku lanskega leta najela poslovni objekt v Šiški, skladiščne prostore objekta pa sta preuredila, da sta v njih lahko gojila konopljo. Pri preiskavi stanovanjske hiše 42-letnega osumljenca v okolici Kranja so policisti našli in zasegli okoli 440 sadik konoplje in pripomočke za gojenje.

Pri preiskavi poslovnega objekta v Ljubljani so v dveh ločenih prostorih našli in zasegli okoli 530 sadik konoplje ter 31 paketov s posušeno konoplje. Tudi v teh prostorih so policisti odkrili in zasegli pripomočke za gojenje konoplje. V vozilu 42-letnega osumljenca so odkrili in zasegli več mobilnih telefonov ter en zavitek kokaina.

Elektropodjetji oškodovala za več tisoč evrov

Zoper 43-letnika iz BiH je bilo pridržanje po zbranih obvestilih odpravljeno, policisti pa bodo zoper njega vložili kazensko ovadbo. Osumljena v preteklosti še nista bila obravnavana za tovrstna kazniva dejanja.

Policisti medtem nadaljujejo zbiranje obvestil glede nezakonitega odjema elektrike v škodo dveh podjetij za distribucijo električne energije. Glede na zbrane podatke bodo zoper 42-letnika vložili kazensko ovadbo zaradi velike tatvine. Z dejanjem sta osumljena omenjeni podjetji oškodovala za več tisoč evrov, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.