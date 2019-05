Srb, ki je poskušal pretihotapiti tujce v Slovenijo, pristal v priporu

Štajerski policisti so v četrtek v bližini mejnega prehoda Gruškovje prijeli državljana Kosova in državljana Albanije, ki sta poskušala nezakonito vstopiti v Slovenijo. Oba tujca so policisti predali hrvaškim varnostnim organom, v preiskavi pa so ugotovili, da je tujca do meje z osebnim vozilom srbskih registrskih tablic pripeljal 65-letni državljan Srbije. Ta je zdaj pristal v priporu.

65-letni Srb je oba tujca do državne meje pripeljal malo po polnoči. Pred mejo sta državljana Kosova in Albanije izstopila iz vozila in poskušala nezakonito vstopiti v Slovenijo. Državljan Srbije je nato malo pred prvo uro prek mejnega prehoda Gruškovje legalno vstopil v našo državo.

V vozilu 65-letnega Srba odkrili osebne predmete in prtljago tujcev

Pri avtocestnem izvozu Zakl je po prehodu državne meje ustavil vozilo in čakal na oba tujca, ki sta peš prečkala mejo, vendar so policisti prijeli tudi njega. V njegovem vozilu so našli tudi osebne predmete in prtljago obeh prej omenjenih tujcev.

Policisti so državljana Srbije pridržali in ga v petek zaradi suma storitev kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju. Ta je zoper osumljenca odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Maribor.