Ačimovićevi izbranci z igralcem več izgubili dve pomembni točki

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v šestem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2023 proti Češki vodila z 1:0, a nato z igralcem več nesrečno prejela gol za končni izid 1:1.

Stadion Bonifika, gledalcev 300, sodniki: Pandžić, Hallin in Ekman (vsi Švedska).



Strelca: 1:0 Zec (32.), 1:1 Čvančara (59.).



Slovenija: Turk, Španring, Stojinović, Zec, Zabukovnik, Trontelj, Casar, Svetlin, Žugelj (od 71. Vešner Tičić), Matko (od 84. Koderman), Flakus Bosilj (od 84. K. Cipot).

Češka: Kovar, Jurasek, Knapik, Vitik, Fukala, Žamburek, Kaloč (od 86. Hranač), Danek (od 46. Červ), Karabec, Šulc (od 85. Ševčik, od 90. Koubek), Čvančara (od 76. Sejk).



Rumeni kartoni: Karabec, Žamburek, Sejk, Hranač.

Rdeči karton: Karabec (30.).

Slovenski nogometaši so po zmagi proti Albaniji tokrat gostili vodilne Čehe, ki so na prvi medsebojni tekmi zmagali z 1:0. Po prvem polčasu je dobro kazalo, saj so bili domači v prednosti, obenem pa imeli še igralca več. A na koncu so iztržili le točko, tako da za Češko zaostajajo za pet točk, za drugouvrščeno Anglijo pa dve, a ima slednja še dve tekmi v dobrem.

Izbranci Milenka Ačimovića so prvi polčas dobili z 1:0, potem ko so v 32. minuti unovčili številčno prednost. V 30. minuti je namreč Adam Karabec po dveh hitrih prekrških dobil dva rumena kartona in posledično rdečega, le malce pozneje pa so gostitelji povedli. Po podaji Žana Roglja z desne strani je z glavo zadel David Zec, ki je tokrat v prvi postavi zamenjal Žigo Lacija.

Foto: Guliverimage Slovenci so sicer nase opozorili še nekajkrat, med drugim je Aljoša Matko že v drugi minuti poskusil od daleč, v šesti pa je bil nenatančen Tamar Svetlin. Na drugi strani je moral slovenski vratar Martin Turk resneje posredovati le po strelu Tomaša Čvančare z glavo.

Tudi v uvodu drugega polčasa so prevladovali Slovenci, toda v 59. minuti so po vračanju žoge vratarju in slabem Turkovem izbijanju žoge Čehi izenačili, ko je z glavo zadel Čvančara. Pozneje so imeli Čehi še dve priložnosti, Slovenci pa so po prejetem golu kar malce padli v krizo, tako da do konca niso več ogrozili tekmečevih vrat.

Ačimović v prvi izjavi po tekmi za televizijo Sportklub ni mogel skriti razočaranja: "Po prejem golu se nismo uspeli pobrati. Oni so iz ene priložnosti zadeli, mi pa nismo več zadeli. Težko je. Boli. Ta generacija da na vsaki tekmi vse od sebe. Ampak ... Imeli smo vse v svojih rokah. Kaj točno manjka, da bi dali še en gol, dva ... Enostavno ni šlo. Škoda."

Na evropsko prvenstvo, ki ga bosta gostili Romunija in Gruzija, se bo uvrstilo devet zmagovalcev skupin in najboljša drugouvrščena reprezentanca, preostale drugouvrščene pa bodo igrale dodatne kvalifikacije.