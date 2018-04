Kranj edina priložnost za plavalne norme po vzoru velikih držav

"Na Plavalni zvezi Slovenije se držimo dogovora, da je ta tekma edina ciljna za izbor reprezentantov za največja tekmovanja letos. Pri članih sta to evropsko prvenstvo in sredozemske igre, pri mladincih balkanijada in mladinsko evropsko prvenstvo. Tega se bomo držali, razen če bo kdo res imel smolo. To bomo potem obravnavali individualno," pravi Gorazd Podržavnik, ki je s tem uvedel novost po vzoru plavalnih velesil, kjer izbirna tekma odloča o reprezentantih.

Selektor slovenske plavalne reprezentance Gorazd Podržavnik se je odločil za novost glede uvrščanja v izbrano vrsto. Foto: Vid Ponikvar

Plavalci so novemu izbirnemu postopku naklonjeni

Sprememba je velika, saj so imeli v preteklih letih plavalci določen rok za lovljenje norm in s tem več priložnosti za izpolnitev tega cilja. A odpora med trenerji in tekmovalci zaradi nove oblike ni. "Vseh seveda ne moremo zadovoljiti, a večina trenerjev je to pozdravila. Tudi zanje je to pregledna tekma, ali gre program treningov in priprav v pravo smer. Za najboljše ta tekma ne sme predstavljati neke obremenitve, za druge pa je dovolj časa, da se do poletja v miru še enkrat pripravijo na tekmo," še pravi selektor.

Zanimivo je, da so norme za reprezentanco ostale enako ostre kot v preteklih letih, pa čeprav imajo plavalci praktično le eno priložnost. "Naš cilj ostaja, da si nastop v reprezentanci zaslužijo tisti, ki se na tekmovanjih lahko uvrstijo v polfinale oziroma do 16. mesta."

Foto: Vid Ponikvar

Konkurenca v Kranju bo za slovensko izbrano vrsto primerna. "Nekaj je tujih reprezentanc in dalo se bo dobro plavati. Predvsem pri dekletih bo zelo ostro, saj za nekaj disciplin konkurira več plavalk, zato ne bo dovolj le odplavati norme, ampak se bo treba uvrstiti med najboljši dve v Sloveniji. To velja predvsem za 200, 400, 800 in 1500 metrov prosto, 200 mešano ter nekaj prsnih disciplin," na najzanimivejše discipline v Kranju opozarja selektor, sicer tudi trener ravenskega Fužinarja.

Želja je sestaviti čim več štafet

Sam si želi sestaviti tudi čim več štafet. "Razmišljam predvsem o štafeti 4 x 200 metrov prosto. Za štafeto konkurira več plavalk in lahko smo visoko tako na mladinskem kot članskem prvenstvu. V poštev pride tudi štafeta 4 x 100 metrov prosto, a za to morata biti v formi tudi obe ameriški študentki Tjaša Pintar in Nastja Govejšek."

Nastja Govejšek študira v ZDA. Foto: Sportida

"Želja in cilj je, da plavamo štafete na največjih tekmovanjih. Prihodnje leto na svetovnem prvenstvu si želimo, da si s to generacijo - del se poslavlja, prihajajo pa mlajše plavalke - priborimo olimpijski nastop v Tokiu." Za neposredno uvrstitev na igre bo treba na SP 2019 v Južni Koreji doseči uvrstitev do 12. mesta.

Selektor Podržavnik je prepričan, da bodo v Kranju plavalci dosegli začrtane cilje. Priprave, večji del reprezentance je bil v Južnoafriški republiki in potrdil dobro delo na marčevskih mitingih, so pokazale dobro delo.

Anja Klinar je ena najbolj izkušenih slovenskih plavalk. Foto: Vid Ponikvar Uveljavljenim Anji Klinar, Tjaši Oder, Petru Johnu Stevensu in Martinu Bauu naj bi se v Kranju v izbrani vrsti pridružili številni mladi.

"Letos so bile že hitrejše od predpisanih norm za EP v Glasgowu Katja Fain, Neža Klančar, Tina Čelik in Sara Račnik, blizu je bila Tara Vovk. Za ekipo konkurirata tudi že omenjeni Govejškova in Pintarjeva."

"Dekleta so pridna in talentirana. Nekatera so že dobila priložnost v članski reprezentanci in spomladi naredila še korak naprej," dodaja Podržavnik, ki ima razdelan načrt priprav in nastopov vse do avgustovskega vrhunca sezone na Škotskem.

"Mladince pred EP čakata močni tekmi v Lignanu in prvič po osamosvojitvi tudi balkanijada v Sarajevu. Člani bodo šli konec meseca na višinske priprave v Francijo, potem pa na sredozemske igre v Španijo. Poleti bomo iskali močne tekme za člane - Sette Colli, Mare Hostrum, doma pa bo verjetno najbolj močna tekma v Radovljici.

Skoraj zanesljiv je nastop v Rimu (Sette Colli, op. STA), za Mare Nostrum pa bi se morali spustiti z višinskih priprav bodisi v Monte Carlo bodisi v Barcelono."