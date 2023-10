Želite poslušnost? Ponujamo vam pravi izbor.

Preden se odločite za novega štirinožnega družinskega člana, se je treba vprašati, katera pasma je najprimernejša za vaš življenjski stil. Če si želite psa, ki bo pameten, odziven na trening in se bo rad učil, morate izbirati med najinteligentnejšimi pasmami. Morate pa se zavedati, da psi potrebujejo redne izzive in naloge, da ostanejo srečni. Z zgodnjim in doslednim treningom boste imeli odličnega spremljevalca in družinskega člana, ki bo rad sledil vašim ukazom. Pa poglejmo, katere pasme se odlikujejo z inteligenco in poslušnostjo.

1. Border Collie

Pasma Border Collie je najbolj znana ravno po svoji inteligenci. To so izredno hitro učljivi psi, ki so bili zaradi svoje energije in zavzetosti za delo sprva vzgojeni za pastirske pse. Zaradi sposobnosti reševanja kompleksnih nalog so odlični tudi pri agilitiju, testih poslušnosti in drugih oblikah treninga. Kot ljubeči in zvesti spremljevalci, ki jih odlikuje tudi prelep kožuh, so odlična izbira za družinskega psa, ki je primeren tudi za otroke.

2. Koder

Kodri so znani predvsem po svojem elegantnem videzu, spadajo pa tudi med najinteligentnejše pse.

So energični in veseli psi, ki so zelo prijazni do svojih lastnikov. Zlahka se učijo novih trikov in ukazov, odlični so v vseh oblikah pasjega treninga ter zelo primerni za različne pasje športe.

Kodri so energični in veseli psi, ki so zelo prijazni do svojih lastnikov. Foto: Shutterstock

3. Nemški ovčar

Nemški ovčarji so znani po svoji zvestobi in delovni vnemi. So pametni in hitro razumejo ukaze. Zaradi svoje zmogljivosti jih pogosto trenirajo kot službene pse v vojski, policiji in reševalnih ekipah.

4. Labradorec

Labradorce prepoznamo po njihovi prijaznosti in pripravljenosti na delo. So inteligentni, živahni in hitro učljivi. Ker se radi učijo, so odlični kot lovski, reševalni ali pa terapevtski psi. Zaradi svoje osredotočenosti na lastnika to še dodatno izboljša njihovo dojemljivost pri učenju. Uspešni so v različnih pasjih disciplinah, vključno s poslušnostjo, agilitijem, plavanjem, reševalnim delom in lovskimi vajami.

5. Novofundlandec

Novofundlandci so prepoznavni predvsem po svoji velikosti, a so več kot le to. So zelo inteligentni in prijazni. Hitro se učijo reševalnih tehnik in so odlični za reševanje iz vode in delo na obalah. Prav tako so socialni psi, ki radi preživljajo čas z družino. Pripravljeni so sodelovati v družinskih dejavnostih in se vedejo kot pravi člani družine.

