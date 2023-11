Voznik za volan, pes pa v naročje: kako preprečiti tragedijo?

Brezpogojna ljubezen, predanost, stalna zabava in veliko druženja – vse to nam omogoča življenje s psom ali kakšnim drugim hišnim ljubljenčkom. Večina ljubiteljev psov ve, da je življenje s psom lepše in da ima veliko prednosti. Hišni ljubljenčki, zlasti psi in mačke, nam pomagajo lažje prenašati vsakodnevni stres, tesnobo in depresijo, olajšajo osamljenost, spodbujajo gibanje in igrivost. Skrb za domačega ljubljenčka tudi našim najmlajšim pomaga, da se lažje sprostijo, so več časa aktivni in se naučijo odgovornega odnosa do živega bitja.

Crossland je drugi najbolje prodajani model pri znamki Opel. Da bo avtomobil varen tudi za prevoz psov, ga lahko opremite z nedrsečo prevleko za zadnje sedeže, če psa prevažate pripetega na oprsnici, in transportnim boksom. Foto: Žiga Krančan

V Sloveniji ima vsak osmi prebivalec pasjega prijatelja, saj je pri nas registriranih kar 245 tisoč psov in število že nekaj let narašča. Lastništvo psa pa je tudi velika odgovornost, ki popolnoma spremeni naš način življenja, če prej nismo imeli psa. Zagotoviti mu moramo vso svojo ljubezen, nego, veterinarsko oskrbo, kakovostno hrano, veliko gibanja in predvsem veliko časa, da se bo razvil v zadovoljnega člana družine, s katerim bo užitek sobivati.

Nikoli ni odveč opozarjati, kako pomembno je za naše pasje prijatelje zagotavljanje varnosti in udobja med vožnjo. Če pes med vožnjo ni ustrezno zavarovan in ločen od preostalih potnikov, se lahko v primeru nesreče hudo rani ali pa nenamerno poškoduje voznika oziroma druge sopotnike.

Ko na ogled avtomobila pride tudi pes

Opel je prva avtomobilska znamka v Sloveniji, ki si prizadeva za varnost in udobje prav vseh potnikov v avtomobilu, tudi vaših psov. Leta 2015 so v svojih avtomobilskih salonih uredili posebne pasje kotičke, tako da od takrat dalje lastniki psov lahko pridejo na ogled ponudbe vozil s svojimi psički, ki se v salonih lahko odpočijejo, odžejajo in nekaj prigriznejo. Lastnik tako lahko že v salonu preveri, ali je izbran avtomobil primeren za njegovega psa.

Ko je Opel skupaj z Živalskim vrtom Ljubljana leta 2012 ugotovil, da je zavedanje o varnem prevozu živali pri nas na precej nizki ravni, so se odločili, da bodo ozaveščanju o tej problematiki namenili več pozornosti. V Zavetišču Ljubljana so uredili poseben Oplov kotiček, kjer lahko lastnikom prikažejo, kako poteka pravilen prevoz psa, in jih poučijo o pomembnih vidikih varne vožnje s psom.

Opel z različnimi aktivnostmi in opozarjanjem na pravilno dodatno opremo opozarja na pravilen prevoz psa:

Dogodivščina, v kateri morajo uživati vsi člani "odprave"

Nič ni boljšega kot trenutek, ko se s pasjim sopotnikom odpravimo na težko pričakovan izlet z avtom. V mislih se nam izriše podoba veselega kužka, ki z odprtim gobčkom pri odprtem oknu pričakujoče zre v daljavo, veter mu kodra dlako, ušesa sproščeno plapolajo, na radiu se vrti naša najljubša pesem in pred nami so nepozabne dogodivščine na izletu v naravi. Avtomobilska vožnja s psom je res lahko zelo prijetna, vendar je lahko tudi zelo stresna, če ne poskrbimo za udoben in varen prevoz.

Medtem ko se nam zdi vožnja v avtomobilu čisto običajna aktivnost, pa je s pasjimi potniki zgodba čisto drugačna. Zanje je vožnja nekaj novega, lahko tudi strašnega – mladi kužki in posvojenci se morajo v veliko primerih na vožnjo v avtomobilu privaditi. Nekateri s tem nimajo težav, nekaterim je pa že stati zraven avtomobila velika težava.

Tudi če se radi vozijo, se morajo med vožnjo primerno vesti, kar je še posebej velik izziv za pse, ki ne marajo voženj, majhnih prostorov, boksov in premikanja. Ne glede na to si življenja s štirinožnim kosmatincem ne znamo predstavljati brez občasnih ali celo vsakodnevnih voženj, zato je ta del življenja s psom treba obravnavati zelo odgovorno, da bomo v vožnji uživali vsi člani "odprave", predvsem pa, da bo vožnja za nas in kužke povsem varna.

Ko se odpravite na izlet s kužkom, imejte s seboj vedno dovolj vode, njegove najljubše priboljške, nekaj hrane in vrečke za iztrebke. Ne pozabite na kakšno igračko, odejico, ovratnico in povodec. Psa nikoli ne puščajte v avtomobilu, niti ob toplih dneh pozimi, saj se notranjost avtomobila zelo hitro pregreje in postane nevarno za psa.

V veselje vseh: kuža mora biti vedno pripet

Najpomembnejša pri prevozu psov pa je varnost. Tako kot se moramo ljudje pripeti z varnostnim pasom, moramo pripeti tudi pasje sopotnike. To je največja napaka, ki jo delajo lastniki psov – da psov ne pripenjajo oziroma jih ne zavarujejo z vožnjo v boksu ali zavarovanem delu prtljažnika. Še vedno obstajajo vozniki, ki potujejo s kužkom v naročju ali pa imajo psa prosto spuščenega v potniški kabini.

Pes, ki v vozilu ni pravilno pripet ali zavarovan, pomeni tudi veliko grožnjo za varnost voznika in sopotnikov. Po vseh predpisih pes spada v zavarovano območje v avtomobilu, saj se lahko v primeru nesreče hudo rani ali pa poškoduje preostale v vozilu.

Foto: Žiga Krančan BOKS: Najboljši način za prevoz psa je, da ga navadimo na vožnjo v transportnem boksu, ki ga lahko damo kar v prtljažnik. Boks mora biti po velikosti prilagojen psu. Foto: Žiga Krančan VARNOSTNI PAS: Psa lahko vozimo tudi na zadnjih sedežih, vendar ga moramo pripeti s posebnim varnostnim pasom in oprsnico. Oprsnica zavaruje ves prsni koš, mora pa biti primerno velika in dovolj čvrsto pripeta. Ta način je primeren za pse, ki se neradi vozijo v transportnem boksu. Foto: Žiga Krančan V PRTLJAŽNIKU: Pes se lahko prevaža tudi v prtljažniku, ampak moramo prtljažnik pregraditi z mrežo ali pa dvigniti vzglavnike. Prostor za psa mora biti dovolj majhen, da ga med vožnjo ne bo preveč premetavalo in da se bo kuža počutil varno. Foto: Žiga Krančan

Trening varne vožnje tudi za štirinožne potnike

Pes mora najprej boks spoznati in se v njem dobro počutiti. Nekateri psi nočejo niti vstopiti v boks. Za začetek lahko odprt boks postavite kar v stanovanje ali na vrt, v boks pa natresite nekaj briketov. Ne silite psa v boks, naj se odloči, kdaj je pripravljen vstopiti in pozabiti, da ga je strah. Ko vidimo, da je že čas in si upa več kot samo pokukati v boks, lahko za kratek čas boks zapremo in čas počasi podaljšujemo. Vedno ga nagradimo za ta velik podvig.

Navajanje na vožnjo v avtomobilu prav tako začnite s hrano, in sicer ga najprej hranite v avtu – to je lahko v prtljažniku ali na zadnjem sedežu. Psa z boksom vred postavite v avto in mu ponudite brikete, vratca so lahko odprta, če pa kuža dopušča, jih lahko kar zapremo. Po "malici" lahko zapusti boks.

V naslednji fazi ga navadite na motor. Medtem ko vklopite motor, naj se kuža malce posladka, potem pa motor lahko ugasnete. Namen tega je, da mu je prijetno v avtomobilu tudi ob zvoku motorja. Prva vožnja naj bo čisto kratka, na koncu naj vedno sledi zabava. Čas vožnje počasi podaljšujte.

Med vožnjo si vsaki dve uri privoščite kakšen odmor, sprehodite kužka, naj opravi potrebo in spije nekaj vode. Za lepo vedenje v avtu ga nagradite. Zavedajte se, da nekateri psi težko prenašajo vožnjo in trpijo zaradi slabosti v avtu, zato ga nekaj ur pred vožnjo ne hranite. Za vožnjo raje uporabljajte boks, ker ga v njem manj premetava.

Z upoštevanjem teh zlatih pravil za varen prevoz psa boste s svojim kužkom lahko brezskrbno uživali v prostem času, na vseh izletih, na počitnicah in drugih poteh, ki jih morate skupaj opraviti z avtomobilom. V Oplovih salonih preverite ponudbo vozil in se skupaj s svojim kužkom odpravite na ogled vozil Opel Corsa, Crossland, Mokka, Astra in Grandland. PREVERITE PONUDBO VOZIL OPEL.

