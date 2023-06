Nemška znamka, ki ve, kako varno prevažati leve, zebre, rise in 12-letne terierke #video

Z Oplom Crosslandom na Tek s kužki v Radence

OGLEJTE SI VIDEO:

Brez dvoma so športne aktivnosti, izleti in počitnice veliko bolj zabavni, če jih doživi družina skupaj, še bolje – skupaj s svojim kosmatim štirinožnim prijateljem, ki lahko vsako dogodivščino naredi res nepozabno. Da bo nepozabna v dobrem pomenu besede, pa moramo poskrbeti lastniki.

Najprej moramo seveda najti za kužka primerno dejavnost, cilj, zahtevnost in trajanje, predvsem pa ne smemo pozabiti na varen prevoz psa, ne glede na to, kako dolga bo naša pot. Roko na srce – vsaka vožnja s hišnim ljubljenčkom v vozilu je lahko tvegana, če svoji živali ne zagotovimo primernega prostora in je ne zavarujemo pred nenadnimi sunki, premiki in slabim počutjem. Pes, ki v vozilu ni pravilno pripet ali zavarovan, pomeni tudi veliko grožnjo za varnost voznika.

Kako čim varneje prispeti na cilj?

Špela Ramovš: "Naša odgovornost je, da kot lastniki psov enako kot za vse potnike v vozilu poskrbimo tudi za štirinožne prijatelje." Foto: Jan Lukanović

Kljub temu, da skoraj na vsakem koraku lahko slišimo opozorila o tem, kakšen mora biti varen prevoz psa, na cestah še vedno lahko vidimo voznike, ki potujejo s kužkom v naročju, imajo psa prosto spuščenega v potniški kabini, kjer po mili volji skače po sedežih ali pa ga celo vidimo, kako z vihrajočimi ušesi uživa v vožnji pri odprtih oknih. Po vseh predpisih kužki spadajo v zavarovano območje v avtomobilu.

Če pes ni ustrezno zavarovan in ločen od preostalih potnikov, se lahko v primeru nesreče hudo rani ali pa poškoduje voznika in sopotnike. Psa tudi ne smemo nikoli prevažati na sprednjih sedežih avtomobila, na tleh pri sovoznikovem sedežu ali na polici prtljažnika.

Manjši kužek potrebuje manjši boks. Foto: Ana Kovač

"Psa lahko varno vozite v vozilu na več načinov. Najboljše je, če ga navadimo na transportni boks, ki ga lahko damo kar v prtljažnik. Sicer pa ga lahko vozimo tudi pripetega s posebnim varnostnim pasom in oprsnico na zadnjih sedežih. Oprsnica zavaruje ves prsni koš, mora pa biti primerno velika in dovolj čvrsto pripeta. Če teh možnosti nimate, je pes lahko med vožnjo tudi v prtljažniku, ampak mora biti prtljažnik pregrajen z mrežo ali pa moramo dvigniti vzglavnike. Prostor za psa mora biti dovolj majhen, da ga med vožnjo ne bo preveč premetavalo in da se bo kuža počutil varno. Če pes nima omejenega gibanja v vozilu oziroma če bi ga pustili spuščenega, se lahko med vožnjo tudi česa ustraši in skoči, kar pomeni veliko nevarnost za voznika in ostale udeležence v prometu," nam je povedala in prikazala Špela Ramovš, vodja marketinga za blagovno znamko Opel v skupini Auto Wallis za Slovenijo.

Prvi saloni, prijazni do psov

Takole je videti, ko avtosalon obiščejo naši najboljši prijatelji.

Že od leta 2015 si Opel prizadeva ozaveščati voznike o pravilni vožnji hišnih ljubljenčkov. Takrat so vrata svojih avtomobilskih salonov odprli tudi za psičke lastnikov, ki si pridejo ogledat ponudbo vozil, pa tudi za vse druge štirinožne kosmatince, ki se v salonih lahko odpočijejo, odžejajo in nekaj prigriznejo. Prodajalci so lastnikom, ki kupujejo nov avtomobil, na voljo, da skupaj pogledajo, ali je neko vozilo oziroma prtljažnik primerno za prevoz določene pasme in kako kužka v vozilu tudi varno pripeti.

Zamisel o tem, da se bodo približali tudi lastnikom psom in opozarjali na varne prevoze psov, je nastala leta 2012, ko so v okviru sodelovanja z Živalskim vrtom Ljubljana ugotovili, da se ljudje na splošno zelo slabo zavedajo, kako pomemben je varen prevoz živali.

V ta namen je bil lani na dan živali odprt Oplov kotiček v Zavetišču Ljubljana, kjer v polovici avtomobila demonstrirajo varen prevoz psa in opozarjajo na pomembne točke, ki jih morajo lastniki psov vedeti. Slovenci smo veliki ljubitelji psov, saj jih v naših domovih prebiva kar približno 245 tisoč uradno registriranih psov, zato je ta Oplova novost naletela na veliko odobravanje njihovih strank.

"Kar nekaj ljudi pride k nam na ogled avtomobila kar s kužkom, saj vedo, da je tudi kosmatinec pri nas zelo dobrodošel. Tako v manjših krajih kot tudi v večjih mestih," so nam povedali v Oplovem salonu ob prevzemu popolnoma novega Crosslanda.

Sicer pa so v letih sodelovanja med Oplom in Živalskim vrtom Ljubljana v Oplovih vozilih med drugim potovali že lev Maksimus, zebre, risa Zios in Aida, mačji panda Magu, los Olaf in številni drugi. Zdaj je svoje vtise o Crosslandu zbrala tudi dvanajstletna terierka Jacka Russlla Jona, ki je v udobnem boksu v prtljažniku prepotovala razdaljo Ljubljana–Radenci in nazaj.

Družina na svojem prvem javnem teku, in to z 12-letno veteranko

Ronja in Jona na prvem ogledu avtomobila Foto: Ana Kovač

Po tem, ko so nam Oplovi svetovalci predali ključe rdečega SUV in koristne napotke iz prve roke, se je ekipa Siol.net odpravila na celodnevni izlet v Radence, kjer nas je čakal poseben izziv: preteči ali prehoditi Tek s kužki na 41. Maratonu treh src in preizkusiti vožnjo v novem SUV.

Naša naloga pa ni bila povsem običajna. Glavni ocenjevalci udobja in varnosti vožnje s Crosslandom nismo bili mi, ampak pasja veteranka Juna in njena mala lastnica, bodoča prvošolka Ronja, ter seveda starši, Eva in Primož.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

"Opel že več kot 20 let sodeluje z Maratonom Radenci in zelo smo veseli, da se je v zadnjih letih vsej tekaški ponudbi tega velikega dogodka priključil tudi tek s kužki, ki sovpada z našim projektom Psom prijazni," je našo tekaško ekipo na pot pospremila Špela Ramovš.

Med vožnjo pasja veteranka ni imela nobenih pripomb, se je pa zelo razveselila kratkega postanka na avtocestnem postajališču, kjer se je družina okrepčala, pogledala zemljevid in se pripravila na zadnji del poti po prelepih severnih obronkih Slovenskih goric. Naš cilj je bil kraj, ki je zaslovel po številnih izvirih mineralne vode in kjer že 41 let prirejajo znameniti Maraton treh src.

Foto: Ana Kovač

Maraton treh src v Radencih velja za najstarejšega v tem delu Evrope, letos se ga je na vseh razdaljah, skupaj s pohodom in tekom otrok, udeležilo okrog 7.500 aktivnih udeležencev, od tega 2.500 tekačev.



Udeleženci Teka s kužki:



1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14 velja za najstarejšega v tem delu Evrope, letos se ga je na vseh razdaljah, skupaj s pohodom in tekom otrok, udeležilo okrog 7.500 aktivnih udeležencev, od tega 2.500 tekačev.

Brez resnih priprav uspešno na svoj prvi tek

Kilometer teka je bil za tričlansko družino s kužkom mala malica. Foto: Ana Kovač

Takoj po hitrem pregledu glavnega prizorišča tega velikega tekaškega dogodka nam je bilo jasno, da smo se znašli v pisani druščini profesionalnih in ljubiteljskih tekačev, štirinožnih tekmovalcev, mladinskih nadobudnežev in naključnih opazovalcev ter navijačev, tako da se je naša ideja o tem, da bomo samo malo "povohali" teren, izkazala za napačno. Treba se bo boriti, tekači in njihovi psički niso prišli samo na popoldanski sprehod. Trenirali so in izziv vzeli nadvse resno.

Foto: Ana Kovač

"Mi svoje Jone nismo nič pripravljali. Ona je vedno pripravljena na vse izzive in ne pričakujem nobenih težav," nam je zaupal Primož in Ronji za uspešen konec teka obljubil velik balon. "Ne vem, kako bo Ronja lahko odtekla vso progo. Ni navajena. Če ne bo šlo, jo bom kar nesel," je še dodal in se spogledal z Evo, ki si je okrog pasu privezala povodec, da bo lahko čim bolj nemoteno tekla tudi sama.

Štartna piščalka je odpiskala začetek in kopica psov, psičkov, manjših in večjih mrcin, se je lajajoč podala zmagi naproti. Jona je tekla kot za stavo, pozabila na počasne noge in se predala gibanju, Ronja ji je sledila z vso močjo in po enem kilometru so zadovoljni in le rahlo upehani uspešno pretekli svoj prvi družinski Tek s kužki.

"Gotovo bomo še prišli, izkušnja je bila zelo lepa in vabimo, da se nam drugo leto pridružijo vsi človeški in pasji tekači," je povedala zadovoljna družina. Medtem ko smo skupaj zlagali opremo v prtljažnik svojega Crosslanda, se je v ozadju že zibajoče približeval ogromen pisan balon.

Foto: Ana Kovač

Ronja si je zaslužila nagrado, svoj prvi tek je izpeljala odlično. Kot bi trenil, bo med vožnjo proti Ljubljani zaspala, smo si mislili. Kako smo se motili. Vožnja v Crosslandu je tako udobna, še posebej z veliko panoramsko streho, kjer kapljice dežja polzijo po steklu, zato je tako zanimivo, da si je zasluženo spanje privoščila le terierka Jona.

Športni terenec, ki vedno pritegne poglede

Foto: Ana Kovač

Še nekaj besed o lepotcu, ki nas je popeljal na to čudovito dogodivščino. Crossland je eden od najpomembnejših modelov znamke Opel, je drugi najbolje prodajani model pri znamki in se lahko pohvali z vsestranskostjo, ki na vsakem koraku vedno pritegne poglede. S svojim drznim slogom je pripravljen na vse izzive. Že takoj ga prepoznamo po impresivnem in značilnem Oplovem vizirju, ki povezuje masko z žarometi, ter njegova notranjost je lepo oblikovana in praktična.

S pestro ponudbo informativno-razvedrilnih sistemov bodo voznik in sopotniki navdušeni tudi nad povezavami in razvedrilom: na voljo so sistemi Radio Multimedia in najzmogljivejši Multimedia Navi Pro z 20,3-cm (8,0”) barvnim zaslonom na dotik. Sistemi Multimedia so obenem združljivi z aplikacijama Apple CarPlay in Android Auto, ter možna je tudi brezžična polnitev vašega pametnega telefona.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Odlikuje ga cela vrsta varnostnih sistemov, ki vozniku pomagajo pri varni vožnji. Med njimi omenimo nadzor oprijema IntelliGrip, ki prilagaja delovanje sistema ESP glede na izbrani vozni profil ter s tem izboljša vozne lastnosti tudi v nekoliko zahtevnejših pogojih, opozarjanje na zapuščanje voznega pasu, projekcijski zaslon in 180-stopinjska vzvratna kamera, opozarjanje na nevarnost naleta s samodejnim zaviranjem in zaznavanjem pešcev, ter utrujenost voznika, nadzor mrtvih kotov, samodejni parkirni pomočniki, ter nenazadnje prilagodljivi povsem LED žarometi z osvetlitvijo odcepov, asistenco za dolge luči in samodejnim uravnavanjem višine svetlobnega snopa zagotavljajo izjemno vidljivost, ko se stemni. Še več udobja za potnike v drugi vrsti sedežev pomenijo prilagodljivo nastavljivi sedeži.

Na voljo so naslednji pogoni: 1,2-litrski turbo bencinski motor z neposrednim vbrizgom je na voljo z močjo 81 kW (110 KM) ali 96 kW (130 KM). Zmogljiv in varčen 1,5-litrski dizelski motor pa razvije 81 kW (110 KM).