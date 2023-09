V Novi Gorici svetovno prvenstvo najboljših psov in njihovih vodnikov

V Športnem parku v Novi Gorici bo od danes do nedelje svetovno prvenstvo šolanih psov, ki ga pod okriljem Mednarodne kinološke zveze pripravlja Športni kinološki klub Vrtnica. Gre za najpomembnejše kinološko tekmovanje, na katerem preizkušajo sposobnosti psa in vodnika. Slovesno ga bodo odprli popoldne na Gradu Kromberk.

Še pred slovesnostjo ob odprtju bo danes dopoldne na stadionu Športni park trening.

Več kot 170 tekmovalcev iz 39 držav

Preizkušnje najboljših psov in njihovih vodnikov bo mogoče spremljati od srede do sobote med 7. uro in 19.30. Tekmovanje bodo uradno zaključili v nedeljo ob 17. uri z mimohodom reprezentanc in slovesnim sprevodom psov prvakov.

Nova Gorica najprestižnejše tekmovanje pod okriljem Mednarodne kinološke zveze gosti četrtič, udeležuje pa se ga več kot 170 tekmovalcev iz 39 držav. Prvič je tekmovanje gostila leta 2001 in nato v letih 2006 in 2016.

Del dogajanja bo tudi v italijanski Gorici, ki je bila skupaj z Novo Gorico pred časom izbrana za Evropsko prestolnico kulture 2025. "To, kot je za naše goriško območje pravzaprav že značilno, tekmovanju daje čezmejni pečat. Obe Gorici namreč skupaj tvorita neločljivo somestje, v katerem se prebivalci povezujejo in sodelujejo na najrazličnejših področjih," so v sporočilu za javnost povzeli novogoriškega župana Sama Turela.

Športna kinologija ima v Sloveniji bogato tradicijo. Njen začetek sega v leto 1922, ko je bilo v Ljubljani ustanovljeno prvo kinološko združenje – Klub ljubiteljev športnih psov. Slovenska kinološka društva letno izšolajo več kot dva tisoč psov, so še sporočili iz Športnega kinološkega kluba Vrtnica.