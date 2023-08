Oglasno sporočilo

V nadaljevanju najdete nekaj najpomembnejših stvari, ki jih morajo skrbni lastniki štirinožnih prijateljev imeti v mislih, preden načrtujejo svoja potovanja, ne glede na to, ali imajo mačka, psa ali kakšno drugo žival. Izpostavljamo vse pomembne informacije za navdušene popotnike. Med njimi so izbira primerne destinacije, različni potovalni nasveti in pomen zagotavljanja uravnotežene prehrane za hišne ljubljenčke, da se med novimi dogodivščinami počutijo čim bolj udobno.

Skoraj tretjina gospodinjstev v Sloveniji ima hišnega ljubljenčka. Foto: Vanja Vagić

O dogodivščinah z našimi ljubljenimi štirinožnimi prijatelji je Vanja Vagić, vodja korporativnih zadev za Mars Multisales UBBAI, povedala: "Mars je podjetje, ki želi s svojim načinom poslovanja dajati zgled in spodbujati k ustvarjanju boljšega sveta. In ta trud ni rezerviran samo za ljudi, ampak tudi za hišne ljubljenčke. Da bi povrnili vso prijaznost, veselje in podporo, ki jih hišni ljubljenčki prinašajo v naša življenja, smo zavezani k ustvarjanju boljšega sveta zanje. Prizadevamo si, da bi odpravili brezdomstvo hišnih ljubljenčkov ter ustvarili skupnosti in mesta, kjer so ti bolj zdravi, srečni in dobrodošli. Preživljanje več časa s svojim hišnim ljubljenčkom tako, da ga vzamete s seboj na delovno mesto ali počitnice, vam bo prineslo veselje, okrepilo vezi in ustvarilo nepozabne spomine. Ustvarjanje sončnih in prijetnih spominov bi morala biti absolutna prioriteta lastnikov hišnih ljubljenčkov. Ne glede na to, ali načrtujete potovanje, sproščanje na plaži ali hojo v hribe, ne pozabite na svojega štirinožnega prijatelja, na čudovite počitnice se odpravite skupaj."

Pri družbi Mars, Inc., dobro počutje hišnih ljubljenčkov sega dlje od zagotavljanja hranljive in okusne hrane, zato vam predstavljamo nasvete, ki so še posebej pomembni pred odločitvijo, da se s svojim ljubljenčkom odpravite od doma.

Pet nasvetov za potovanje s hišnimi ljubljenčki z Marsa, Inc.:

1. Destinacija

Pred načrtovanjem počitnic s svojim hišnim ljubljenčkom je pomembno raziskati destinacijo - kakšno je podnebje, ali je na voljo dovolj dejavnosti za vaše hišne ljubljenčke in dostop do veterinarja v bližini. Če se, na primer, odpravljate na plažo, predhodno preverite, ali so na območju plaže, primerne za hišne ljubljenčke. Če se nameravate odpraviti v hribe, preverite, ali je pot primerna za hišne ljubljenčke, in se prepričajte, da bo zabavna za vse dopustnike.

2. Prevoz

Preverite pogoje za potovanje z živalmi na izbranem prevozu. Pripravite potrebno medicinsko dokumentacijo, če jo potrebujete, in se prepričajte, da je potni list vašega štirinožnega prijatelja v redu. Če raje potujete z avtomobilom, se prepričajte, da se žival v njem počuti udobno. Če nima izkušenj z avtomobilskimi vožnjami, je priporočljivo, da naredite nekaj kratkih testnih voženj po bližnji okolici, da se vaš hišni ljubljenček navadi na avtomobil pred potovanjem.

3. Namestitev

Danes vse več hotelov in gostišč sprejema tudi hišne ljubljenčke, še vedno pa je pomembno, da preverite njihovo politiko hišnih ljubljenčkov, obstoj morebitnih dodatnih pristojbin in omejitev, da se izognete neželenim nevšečnostim ob prihodu.

4. Hrana

Mogoče je, da bo sprememba okolja za hišne ljubljenčke stresna. Da bi svojemu kosmatemu prijatelju prihranili dodaten stres, imejte s seboj zadostno količino hrane in priboljškov, ki jih vaš hišni ljubljenček že pozna in ima rad. Marsov portfelj blagovnih znamk Pedigree, Whiskas in drugih znanih blagovnih znamk Mars je kot nalašč za to priložnost. Širok izbor hranljivih, trajnostno pridobljenih in pakiranih živil vsebuje vse, kar potrebujete, da bodo vaši hišni ljubljenčki srečni in zdravi. Še posebej v vročini poskrbite, da svojemu kosmatemu družabniku zagotovite dovolj vode. Priporočljivo je, da imate s seboj na poti tudi prenosno posodo ali steklenico za hišne ljubljenčke. Da bi zagotovili dobro počutje svojega hišnega ljubljenčka in njegovo prilagoditev novemu okolju, se poskusite držati urnika hranjenja, sprehodov in počitka, ki ga ima tudi doma.

5. Zabavajte se

To je najpomembnejši nasvet od vseh. Počitnice s hišnimi ljubljenčki so odlična priložnost, da ustvarite nepozabne spomine in še bolj okrepite vez s svojim kosmatim prijateljem. Če poznate temperament, razpoloženje in vedenje svojega hišnega ljubljenčka, lahko improvizirate, se prilagodite trenutku in iz skupnih dogodivščin odnesete veliko pozitivnih čustev ter zabavnih trenutkov.

