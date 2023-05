Pet opozorilnih znakov, ki kažejo na zgodnje znake bolezni pri psih in mačkah

Čeprav naši kužki in mucki ne znajo govoriti, pa iz njihovega vedenja hitro prepoznamo, da se z njimi dogaja nekaj nenavadnega. Ko nas ob prihodu domov ne pridejo pozdravit, se že sprašujemo, kaj se jim dogaja. Kadar namesto živahnega pogledamo ugledamo žalostne oči, ki gledajo v prazno, se nam že vklopi rdeči alarm in čas je, da bolj podrobno pogledamo, kaj se dogaja z našim hišnim ljubljenčkom. Je lačen, utrujen, mu je dolgčas, je prevroče, pogreša igračo, ki jo je dobil prejšnji teden in je ne najde? To so sladke skrbi vsakega lastnika domače živali. Veliko težje je, ko zaslutimo, da je v ozadju slabega počutja neka zdravstvena težava, ki jo moramo prepoznati in jo odpraviti.

Medtem ko so nekateri simptomi bolezni, kot sta bruhanje ali driska, zelo očitni, je določena stanja ali vedenje pri psih in mačkah težko prepoznati, če ne vemo, kaj iskati.

Ko hrana ni več najljubši dogodek dneva

Večina psov si ne dovoli zamuditi obroka. Trenutek, ko se pred njimi pojavi slastno dišeča skleda, polna dobrot, je njihov najljubši del dneva. Tudi nekateri mački so zelo ješči in kar naprej zahtevajo hrano, tudi če naredijo samo grižljaj ali dva. Če pa mucek ali kuža več kot en dan ne kažeta zanimanja za hrano, je čas, da preverimo njuno počutje. Slab apetit lahko povzroči marsikaj: slabost, težave z zobmi, tesnoba, hormonske motnje, virusne okužbe in bolečine v črevesju so le nekatere od mnogo stvari, zaradi katerih lahko pes neha jesti. Če pes izpusti več kot dva obroka, se z veterinarjem takoj dogovorite za pregled.

Stalna žeja – znak za alarm

Na zdravstvene težave lahko pomislimo tudi, če je naš ljubljenček ves čas žejen. V tem primeru gre lahko za sladkorno bolezen, težave z ledvicami ali urološke težave.

Prvi znak, ki kaže na težave s prebavo, je sprememba v apetitu in odvajanju. Pes, ki zavrača hrano, mora k zdravniku, ki ga bo natančno pregledal in ugotovil morebiten vzrok njegovega slabšega apetita. Z zavarovanjem za pse in mačke se lahko izognemo previsokim stroškom zdravljenja v veterinarski kliniki, pri alternativnih izvajalcih ali pa si znižamo stroške ob morebitnem poginu živali.

Je veselje do življenja zamenjala melanholija?

Psi so nam glede veselja do življenja lahko velik zgled in če opazimo, da zadnje čase naš kosmatinec ves čas poležava in išče mirne kotičke za dremež, če se na sprehodih samo vleče za nami in ga igra niti malo ne zanima, je morda nekaj narobe ali pa je kuža prišel v leta, ko ima raje bolj umirjene aktivnosti. Vseeno pa moramo vedeti, da tudi pasji seniorji, torej tisti, starejši od sedmih let, obožujejo gibanje, igro, naravo in sprehode.

Preverimo temperature – mogoče je zunaj prevroče za igro ali pa se dogajaj kaj drugega. Sprememba v vedenju pri psih in mačkih je lahko posledica virusne, bakterijske ali glivične okužbe. Utrujenost lahko povzročijo tudi težave s srcem, dihanjem ali hormonske motnje. Smo opazili, da se je kuža malce zredil? Mogoče je vzrok za upad energije tudi debelost. Skupaj z veterinarjem bomo lažje odkrili, ali mora kuža zgubiti kakšen kilogram ali pa je v ozadju resna zdravstvena težava. Bolečine psi velikokrat kažejo kot upad energije, zato po dveh lenobnih dneh pokličimo veterinarja. Težav se je bolje lotiti proaktivno, kot da bi pozneje obžalovali svojo pasivnost.

Eden najpogostejših znakov bolezni pri hišnih ljubljenčkih

Bruhanje je eden najpogostejših simptomov bolezni pri psih in mačkah. Čeprav ga lahko včasih povzroči nekaj tako preprostega, kot je hlastanje pri hranjenju, je bruhanje lahko tudi znak resnejšega stanja. Če kuža bruha, preverite bruhanje – prozorna ali rumena vsebina izbljuvka lahko kaže na razdražen želodec, zelena ali rjava barva pa je lahko znak notranje krvavitve. Bodimo pozorni na to, kako pogosto pes bruha. Nekaj občasnih epizod običajno ni razlog za skrb, a če bruha večkrat na dan, je čas, da obiščemo veterinarja. Nazadnje opazujmo tudi vedenje svojega psa. Če se zdi, da ga kaj boli ali je pasiven, je to znak, da se morda dogaja nekaj resnejšega.

Pri mačkah je bruhanja mogoče malce več, ker zaradi stalnega umivanja svojega kožuha zaužijejo veliko dlake, ki jo potem z bruhanjem tudi izločijo. Maček, ki po bruhanju kmalu pokaže željo po hrani in se tudi sicer vede običajno, verjetno ni resno bolan, drugače pa je bolje, da ga odpeljemo na pregled – še posebej, če bruha trikrat zaporedoma in je tudi videti utrujen.

Lepa dlaka – ponos vsakega kužka in mačke

Sijoča in gosta pasja ali mačja dlaka kaže na dobro splošno zdravje živali, medtem ko je suha in krhka dlaka, ki je čisto brez leska, lahko znak bolezni. Če opazimo, da je dlaka našega psa videti slabo, močno odpada ali če se koža lušči in srbi, je treba za mnenje vprašati veterinarja. Obstaja več morebitnih vzrokov za slabo dlako, srbenje in, vključno z alergijami, dehidracijo in prehranskimi pomanjkljivostmi.

Veterinar lahko ugotovi vzrok za slabo dlako in priporoči najboljši način zdravljenja. Nekaj stvari pa lahko uredimo tudi sami doma. Najprej poskrbimo za redno krtačenje, saj s tem odstranjujemo odpadlo dlako, potem ne pozabimo na uravnoteženo in primerno prehrano živali, odpravljanje parazitov, in redno nego. Nekatere pasje pasme potrebujejo malce več kopanja kot druge, medtem ko je tudi prepogosto kopanje lahko vzrok za težave z dlako.

Odgovorni lastniki imajo na voljo zavarovanje, ki je ustvarjeno posebej za hišne ljubljenčke – zavarovanje za pse in mačke Naše tačke.

Zavarovanje za živali – za rodovniške živali in mešančke

Skrb za živali za seboj potegne tudi občasne visoke stroške veterinarske oskrbe, včasih pa nam naš ljubljenček zagode tudi tako, da nam povzroči drugo škodo, ki pa jo moramo poravnati na lastne stroške in vse skupaj lahko znaša kar velike vsote denarja. V Zavarovalnici Sava so razvili posebno zavarovanje Naše tačke, ki lastnikom mačk in psov zagotavlja kritje zdravstvene oskrbe hišnih ljubljenčkov in drugih stroškov, tudi zaradi odgovornosti.

Z zavarovanjem Naše tačke si lastniki hišnih ljubljenčkov zagotovite večjo finančno varnost. Zavarujete lahko pse in mačke rodovniške pasme, križance ali mešance, pogoj za sklenitev pa je le mikročip. Zavarovanje lahko sklenete na spletni strani zav-sava.si ali pri zastopniku, in sicer od ljubljenčkovega tretjega meseca pa vse do 12. leta starosti, na spletu pa do ljubljenčkovega četrtega leta.

Zavarovanje Naše tačke si lahko sestavite po želji.Osnovnemu kritju za pogin ali evtanazijo zaradi nezgode, lahko dodate štiri dodatna kritja, in sicer:

zdravljenje zaradi nezgode ali bolezni,

osebna odgovornost,

pravna zaščita in

asistenca Naše tačke.

Z zavarovanjem zdravljenje zaradi nezgode ali bolezni bo zavarovalnica krila veterinarske stroške, ki nastanejo zaradi bolezni ali nezgode. Izbirate lahko med tremi različnimi paketi z zavarovalno vsoto 1.000, 2.000 ali 4.000 evrov. Dodatno zavarovanje zdravljenje zaradi nezgode ali bolezni krije tudi stroške alternativnega zdravljenja, ki ga predlaga veterinar, prav tako zdravljenje z matičnimi celicami, fizioterapijo, hidroterapijo in drugo.

Dodatno zavarovanje osebna odgovornost krije odgovornost lastnika psa ali mačke za škode, ki jih povzročijo tretjim osebam in je edino zavarovanje, ki velja za vse pasme. Sklenete ga lahko le skupaj z osnovnim zavarovanjem in dodanim zavarovanjem Zdravljenje zaradi nezgode ali bolezni, zavarovalna vsota pa znaša sto tisoč evrov.

Z dodatnim zavarovanjem pravna pomoč so kriti stroški, ki nastanejo zaradi škode, ki jo žival povzroči tretjim osebam. V kritje so vključeni odvetniki, izvedenci, tolmači, materialni stroški, sodni stroški, varščine v višini do sto tisoč evrov, potni stroški na sojenju v tujini, zunajsodne poravnave, mediacije in stroški nasprotne strani.

Zavarovanju Naše tačke pa lahko priključite tudi Asistenco Naše tačke, ki vam bo v veliko pomoč, če se sami znajdete v zdravstvenih ali drugih težavah in nekaj časa ne morete poskrbeti za svojega ljubljenčka. V tem primeru zavarovalnica uredi nastanitev živali v hotelu ali pri skrbniku za male živali, ter poskrbi za sprehode, ki jih vaš ljubljenček potrebuje.