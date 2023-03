Karolini, ki se bori s težko boleznijo, bodo pomagali tudi hišni ljubljenčki

V Društvu Viljem Julijan bodo v sklopu te dobrodelne akcije skupaj s Karolino izbrali tudi najbolj simpatične slike hišnih ljubljenčkov in domačih živali, ki jih bo deklica potem tudi osebno obiskala in spoznala.

V Društvu Viljem Julijan bodo v sklopu te dobrodelne akcije skupaj s Karolino izbrali tudi najbolj simpatične slike hišnih ljubljenčkov in domačih živali, ki jih bo deklica potem tudi osebno obiskala in spoznala. Foto: Društvo Viljem Julijan

K zbiralni akciji za razvoj genskega zdravljenja za štiriletno deklico Karolino, ki ima Cockaynov sindrom tipa B, smrtonosno prirojeno bolezen, so sedaj pristopili tudi prav posebni pomočniki, in sicer hišni ljubljenčki. Kot že marsikdo ve, je Karolinin najboljši prijatelj njen kuža Ari. V njegovi družbi zares uživa. In ko ji je včasih težko, jo Ari vedno spravi v dobro voljo.

"Če bi Karolino vprašali po njenem najboljšem prijatelju, bi bil to zagotovo njen kuža Ari. Vedno ji nariše nasmeh na obraz. Zelo rada ga hrani, sprehaja, objema in se igra z njim. V njeno življenje vnaša ogromno veselja in radosti. Karolina ima nasploh izrazit čut za živali, za katere zna lepo poskrbeti," sta o hčerkini ljubezni do živali povedala Karolinina starša Borut in Sabina Lavrič.

Za razvoj zdravila – genskega zdravljenja – za Karolino lahko prispevate SMS s ključno besedo KAROLINA5 ali KAROLINA10 na 1919 ali z nakazilom donacije na TRR Društva Viljem Julijan SI56 0400 0027 7357 570, sklic SI00 111888, namen "Za Karolino".

K zbiranju sredstev za Karolino pristopili tudi hišni ljubljenčki in domače živali

Zato so se v Društvu Viljem Julijan povezali z znanstveniki, ki razvijajo gensko zdravljenje Cockaynovega sindroma tipa B. Sedaj pa so pripravili še dobrodelno akcijo in izziv "Hišni ljubljenčki za Karolino". V tej akciji so k zbiranju sredstev za Karolino pristopili tudi hišni ljubljenčki in domače živali, ki jih ima deklica tako zelo rada.

Zato v društvu vabijo vse, ki imajo hišne ljubljenčke in domače živali, da z njihovimi simpatičnimi in zanimivimi fotografijami, ki jih objavijo na spletnih družbenih omrežjih, pomagajo pri zbiranju dveh milijonov evrov za razvoj genskega zdravljenja za Karolino. Prav tako vabijo vsa društva, ki se ukvarjajo z živalmi, da jih podprejo z organizacijo različnih dobrodelnih dogodkov.

Izbrali bodo najbolj simpatične slike hišnih ljubljenčkov, ki jih bo deklica osebno obiskala

"Vabimo vse, da pokažemo, kako dobrosrčni so tudi naši hišni ljubljenčki in domače živali, ter jim omogočimo, da tudi oni, tako kot Ari, priskočijo na pomoč naši predragi Karolini. Zato vabimo vse, da sodelujejo v našem srčnem izzivu – Hišni ljubljenčki za Karolino. Vsaka nakazana donacija ali poslan SMS pomeni, da smo korak bližje našemu cilju dveh milijonov evrov," pravi predsednik Društva Viljem Julijan Nejc Jelen.

