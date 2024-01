Kamere na Kočevskem ujele nenavadno dogajanje #video

Mnoge divje živali zimo prespijo oziroma so v stanju hibernacije, med njimi so medvedi, polhi in netopirji. Nekatere se preselijo v tople kraje (ptice), spet druge otrpnejo (žabe). Mednje pa ne spadajo risi, ki so dejavni tudi v zimskem času in jih najdemo v večjem delu Slovenije.

Ris, ki so ga kamere posnele na območju Kočevskega, si je na posnetku privoščil in poskusil, kakšnega okusa je sneg, a ga sodeč po odzivu in njegovih grimasah na posnetku, ki so ga delili pri projektu Life Lynx, več kot očitno njegov okus ni pretirano navdušil.

Kako pa zimo preživijo medvedi?

V širnih kočevskih gozdovih pa kraljuje tudi karizmatični kosmatinec, rjavi medved, so zapisali na profilu Kočevsko na družbenem omrežju Facebook. Dodali so, da rjavi kosmatinec v zimskem času miruje in drema v svojem brlogu, ki ga občasno tudi zapusti, zato lahko tudi pozimi v gozdu opazimo njegove sledi.

Medved v svojem brlogu ostane, kadar v njegovi okolici ni hrane ali pa je njena količina omejena. Njegove sledi so opazili in že pred prvo letošnjo večjo snežno pošiljko v Sloveniji delili na profilu Kočevsko. Medvedom, ki v obdobju med novembrom in marcem ostanejo v brlogih in se odločijo za zimsko spanje, se zniža telesna temperatura, upočasnijo se jim srčni utrip, dihanje in presnova.

"Na zimsko spanje se medved pripravi tako, da si v brlogu postelje z listjem in vejicami ter pred začetkom zimskega spanja zaužije večje količine hrane, saj pozimi ne pije in se ne hrani, pogosto pa tudi ne izloča," so zapisali na strani kocevsko.si. Pozimi medvedka v brlogu skoti tudi mladiče.

S čim se v zimskem času hranijo risi?

Na profilu Life Lynx na družbenem omrežju Facebook so delili tudi posnetek risinje Rozi med prehranjevanjem z ulovom, najverjetneje gre za srno. Samica Rozi na posnetku je potomka risjega para Aide in Zoisa, ki sta bila leta 2021 preseljena iz romunskih Karpatov v slovenske Alpe (na območje Jelovice). Rozi se je na poti do osamosvojitve srečala z mladim risjim samcem Merijem, potomcem risjega para Julije in Trisa s Pokljuke.

Rozi in Meri sta toplejši del leta preživela skupaj na območju med Zajamniki in Dolino Triglavskih jezer. "Velikokrat sta se srečala in presenetila s svojim gibanjem, saj sta oba veliko časa preživela na nadmorski višini nad dva tisoč metrov, torej nad gozdno mejo. S pregledom njunih GPS-lokacij smo ugotovili, da se zadržujeta na izjemno mirnih območjih z dovolj plena," so zapisali pri Life Lynx.

Na poti do samostojnosti je risinja Rozi postala dobra lovka ter lovila predvsem srnjad in gamse.

