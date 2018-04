Zakaj v stanovanju ne bi poskusili z vertikalnim vrt

Vertikalni vrtovi so lahko odlična alternativa za tiste, ki živite v stanovanju, in tiste, ki nimate veliko horizontalnega prostora, lahko pa postane tudi razkošen način popestritve dolgočasnih in pustih sten.

Foto: Thinkstock

Foto: Thinkstock Gre za vrsto vrta, ki se ga nanaša na navpično konstrukcijo in podporno strukturo, s katero lahko izkoristite stenski prostor v svojem domu.

Obstajajo številni različni modeli in koncepti, a med najbolj poznane štejemo cvetlične in zelene stene. Vertikalni vrt lahko različno oblikujete in ga prilagajte velikosti prostora.

Nekateri so zasnovani tako, da visijo s stropa v visečih košarah, nekateri pa so postavljeni v okvir, ponavadi iz lesenih palet, in so videti kot nekakšna stenska razstava cvetlične umetnosti. Vertikalni vrtovi so lahko inovativna alternativa bolj tradicionalnim lončnicam.

Vertikalni vrtovi kot naravni čistilec zraka Foto: Thinkstock

Tovrstni vrtovi ne samo da lahko ustvarijo središčno točko v vašem notranjem ali zunanjem prostoru, ampak tudi blagodejno vplivajo na ozračje doma.

Vrt obnavlja tok zraka in deluje kot naravni čistilec, ki iz zraka odstrani škodljive kemikalije, kot sta formaldehid in ogljikov monoksid, torej zmanjša onesnaženost v prostoru.

Kako ga narediti?

Vertikalni vrt je mogoče narediti iz praktično vseh materialov. Predlagamo, da se izdelave lotite sistematsko.

Postavite ga na severno stran stene, da je obrnjen proti jugu, tako ga bodo lahko sončni žarki neposredno dosegli čez dan.

Ko se odločite, na katero platformo želite vrt "obesiti", pomislite, kakšne vrste okvir bi se najbolje ujemal s prostorom. Pazite, da bo osnova dovolj močna, da bo zdržala celotno konstrukcijo.

Natančno izmerite in preračunajte, približno koliko različnih vrst sadik želite posaditi, pri tem pa morate paziti, da jih ne zasadite preblizu, da rastlinam ne boste onemogočili normalne rasti in dihanja. Če bo stena le ogrodje, potem razmišljajte o tem, da bi vse sadike posadili v lončke.

Foto: Thinkstock

Odločite se tudi, koliko nadstropij bo imel vaš navpični vrt. Izkoristite prav vsak kotiček in ga poskušajte sistematsko napolniti.

V najnižje nadstropje postavite tiste rastline, ki ne rastejo, ampak visijo, v drugo nadstropje postavite rastline srednje rasti, v najvišje pa tiste, ki se razrastejo v vse smeri.

Niti ni nujno, da ga uredite naenkrat. Lahko postane tudi "odlagališče" oziroma projekt, ki traja in ni nikoli povsem dokončan.

Uporabite lahko različne vrste rastlin, pri tem niste omejeni

Lahko ga naredite iz praktično vseh vrst rastlin, od okrasnih do cvetličnih ali zelenih, zelenjave ali celo začimb. Pri tem niste omejeni, poigravate se lahko z različnimi idejami.

Najbolj značilne listnate rože, ki se jih uporablja za vertikalni vrt, so praprot, fikus, kalateja, zlati potos in filodendron. Pri cvetličnih pa prevladujejo krvomočnice, spatifili, zvezdasti jasmin in sivka.

Ne pozabite niti na pognojitev sadik, ki jih lahko nahranite tudi z domačim kompostom in rednim zalivanjem.

Odličen je za vrtnarje začetnike

Vertikalno vrtnarjenje je lahko odličen projekt za vrtnarje začetnike, hkrati pa je preprosta rešitev za gojenje hrane, če ste omejeni s prostorom. Večino materiala za gradnjo vrta je mogoče brez težav dobiti v bolje založeni trgovini ali vrtnariji. Ne samo da boste s tovrstnim podvigom poživeli prostor, ampak boste lahko preizkusili tudi svoji ustvarjalnost in domišljijo.

Foto: Thinkstock