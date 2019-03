Z enim zamahom do popolne čistoče

Pozimi se je na zunanjih površinah nabralo ogromno umazanije. Balkoni, terase, zunanje stopnice, zidovi in dovozne poti so prekriti s plastmi prahu. Zarastli so se mah in lišaji, povsod so sami madeži, tako da pravo uživanje na prostem še ni mogoče. Najprej je treba vse očistiti.

Pri čiščenju zunanjih površin imamo na voljo dve možnosti. Tega se lahko lotimo ročno, s krtačo, veliko vode in čistilom, kar je fizično zelo naporno in dolgotrajno opravilo.

Druga, veliko bolj učinkovita, predvsem pa hitrejša in okolju prijazna metoda je čiščenje s curkom vode pod zelo visokim pritiskom.

S čiščenjem podaljšamo življenjsko dobo

Spomladansko čiščenje zunanjih površin je obvezno, pa če bi se še tako radi izognili temu. Pozimi prah, plesen, mikroorganizmi in razne snovi iz okolja naredijo takšno škodo na tleh ali zunanjih zidovih, da v nekaj letih samo čistilo ne bo dovolj, ampak bo treba popraviti razne razpoke in praske ter odstraniti cele plasti umazanije.

Dober gospodar vsako leto poskrbi za temeljito odstranjevanje nečistoč, ki so se nabrale v hladnih in mokrih mesecih. Tako ohranjamo tla varna in neoporečno čista.

Prednosti visokotlačnega čiščenja

Lepši videz: Pogled na temne madeže na tleh je res neprijeten. Z dobro vzdrževanimi talnimi površinami hitro izboljšamo videz celotnega objekta in njegove okolice. K videzu našega doma veliko prispevajo čista tla, stopnice, stezice, ograje, streha, dovozi in okenske police.

Daljša življenjska doba: Ko se odločamo za res temeljito čiščenje zunanjih tal in zidov, je uporaba visokotlačnih čistilnikov najboljša izbira. Pravilen pristop k čiščenju tal je prvi pogoj za dolgo življenjsko dobo vseh površin.

Brezhibna čistoča: Voda pod visokim pritiskom učinkovito odstranjuje trdovratne madeže, še posebej uspešna je pri odstranjevanju raznih mineralnih oblog, ki se z leti naberejo na površini. Le z vodo pod visokim pritiskom lahko odstranimo vse alge, bakterije, lišaje, mah in plesen, ki uničujejo tla.

Kako delujejo visokotlačni čistilniki? Voda iz pipe priteče pod pritiskom približno štirih barov. V visokotlačnem čistilniku je visokotlačna črpalka, ki ustvari visok pritisk. Voda z močnim curkom priteče ven skozi ozko šobo.

Prihranek vode: Z visokotlačnimi čistilniki, ki se odrežejo bolje od vseh tradicionalnih načinov čiščenja, prispevamo k čistejšemu okolju, saj je uporaba čistilnih sredstev zmanjšana na minimum. Poleg tega pa porabimo veliko manj vode kot pri običajnem spiranju, ko moramo z milnico in veliko vode najprej zmehčati vse obloge, da jih lahko odstranimo. Visokotlačni čistilniki pa vodo pršijo pri zelo visoki hitrosti in sili, zato dolgotrajne priprave tal in mučno drgnjenje niso potrebni.

Hitro in učinkovito: Visokotlačni čistilniki so primerni za urejanje večjih površin, predvsem pa delujejo hitro. Dobesedno z enim zamahom lahko opravimo s trdovratno nečistočo. Če pa bi radi posebej skrbno očistili samo en kot, pa z visokotlačno pištolo curek vode natančno usmerimo v točno določeno točko. Za čiščenje domačih površin priporočajo uporabo pritiska do 120 barov.

Prilagodljivo: Pritisk vode je največji v bližini šobe. Zato trdovratnejšo umazanijo čistimo na čim manjši razdalji. Pri manjši onesnaženosti ali občutljivih površinah ustrezno povečamo razdaljo. Tako lahko visokotlačne čistilnike uporabljamo tudi za čiščenje koles, vozil, vrtnega pohištva in raznih cevi ter žlebov.