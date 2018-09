Vrtnarska opravila v septembru

S septembrom vstopamo v zadnji poletni mesec, ko so temperature že krepko nižje v primerjavi z avgustovskimi. Mesec naj bo v znamenju pobiranja in shranjevanja pridelka, ki ste ga sadili v prejšnjih mesecih. Veliko dela boste imeli na vrtu tisti, ki imate posajene sadovnjake.

Spetember je še primeren čas za hitro rastoče vrtnine, kot so solata, motovilec, špinača in redkvica. Prav tako lahko še vedno posadite zimski česen in spomladansko zelje. Da bi izboljšali zemljo, ji dodajte kompost. Bolj kot na sajenje pa se osredotočajte na pobiranje zadnjih plodov paradižnika, krompirja, paprike, fižola in buč.

Foto: Thinkstock

Zelišča, ki ne bodo povsem dorasla, proti koncu meseca prenesite nazaj v toplo gredo, saj jim lahko nizke jutranje temperature škodijo.

Pobirajte enoletna zelišča in jih pripravite na shrambo s sušenjem. Trajna zelišča obrežite in jih izkopljite iz zemlje. Tista zelišča, ki jih želite v zimskem obdobju še gojiti, presadite v lončke in postavite na toplo mesto.

Foto: Thinkstock

September bo v znamenju obiranja sadja, in sicer jabolk, hrušk in malin. Sadja ne obiramo vsega naenkrat, ampak se ravnamo po zrelosti plodov.

Vsi plodovi ne zorijo istočasno, zato bo potrebno večkratno obiranje. Pri tem pazimo, da ne poškodujemo vej in krošenj dreves.

Plodov sadja, ki ob obiranju ne bodo imeli pecljev, ne shranjujte, prav tako za ozimnico ne shranjujte poškodovanih plodov, ampak jih uporabite takoj. Popolnoma zdrave plodove shranimo v lesene gajbice in jih postavimo nekam na hladno, da podaljšamo čas njihove užitnosti v zimske mesece.

Če razmišljate o saditvi novih sadnih dreves, so prihajajoči dnevi odlični za to. Ob tem ne pozabite na gnojenje. Poskrbite tudi za že posajena drevesa. Ob nabiranju redno pregledujte veje in liste, da preverite, ali se kažejo kakšni znaki bolezni ali okužb. Po potrebi jih obrežite.

Poskrbite za pripravo na pomladne cvetlice

S cvetličnega vrta odstranite odmrle enoletnice, ki so cvetele poleti. Na prazna mesta posadite čebulice, ki bodo že pripravljene za naslednjo pomladno sezono. Rožam trajnicam redno odstranjujte odmrle dele listov. September je odličen čas za presaditev potonik. Ne pozabite tudi na redno košnjo trave vsaj na dva tedna.