Uspešna rast vrtnin z uporabo škropiva iz kopriv

Koprive so za številne samo plevel, ki prehitro raste na naših dvoriščih in vrtovih in ga je treba redno odstranjevati. Če imate neomejen dostop do njih, je skrajni čas, da jih začnete uporabljati na svojem vrtu, saj so odličen vir mineralov in hranilnih snovi, ki lahko pospeši rast vašega pridelka.