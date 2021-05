Samooskrba: katere nevarnosti in škodljivci nam lahko uničijo pridelek?

Vaš vrt vas bo nagradil z bogato letino, če se boste uspešno bojevali s škodljivci in izzivi, ki jih prinaša kmetovanje oziroma vrtičkanje. Da je samooskrba izjemno pomembna, se že zavedamo, zato je treba vedeti, katere so nevarnosti, ki pretijo našemu pridelku.

Foto: Getty Images

Uredite dobre pogoje za bogato letino

Za bogato letino je potrebnih več pogojev: upoštevanje kolobarja, dobrih/slabih sosedov, lega (večina zelenjadnic potrebuje sončno lego predvsem plodovke, fižol, jagode), pravilno gnojenje (glede na potrebe vrtnin) in zalivanje. Za gnojenje lahko uporabimo organska gnojila v briketih, za dognojevanje pa lahko uporabimo tekoča gnojila. Pri sajenju v posode je pomembno izbrati ustrezen lonec in kakovosten substrat. Gredo redno rahljamo. Rastline redno pregledujemo in ugotavljamo prisotnost škodljivcev, za te lahko uporabimo naravne pripravke ali fitofarmacevtska sredstva, ki so na voljo ob predložitvi izkaznice.

Kako dohranjevati vrtnine, da bodo dobro obrodile?

Za gnojenje lahko pri pripravi grede uporabimo organska gnojila v briketih, za dognojevanje pa lahko uporabimo tekoča gnojila. Ob sajenju sadik uporabimo pripravke iz aminokislin ali alg, ki ublažijo stres pri presajanju, te pripravke lahko v rastni sezoni uporabljamo vsake 14 dni. Rastline začnemo dognojevati nekaj tednov po sajenju, ko so že dobro ukoreninjene in so začele intenzivno rasti. Paradižnik lahko dognojujemo, ko ga osipavamo. Ti pripravki rastline krepijo, da lažje prenašajo temperaturne strese, sušne strese ter so bolj odporne na bolezni.

Pomembno je, da poleg gnojenja in zalivanja svoje rastline opazujemo, jim zagotavljamo varstvo pred boleznimi in škodljivci. Če opazimo polže, takoj ukrepamo. Lahko jih pobiramo ročno, namestimo vabe za polže ali pa jim natresemo pripravke za njihovo uničenje.

Na vrt lahko pridejo tudi nepovabljeni gostje, kot sta krt in voluhar. Krt ni nevaren, vendar rastlinam vseeno škoduje, saj z izkopavanjem rovov pretrga in privzdigne koreninice. Več škode naredi voluhar, ki se s koreninicami prehranjuje. Proti njemu lahko uporabimo pasti, zvočne odganjalce ali pa uporabimo Voluharico.

Kako velike naj bodo sadike, ko jih sadite na prosto?

Za obilen pridelek sadimo zdrave in močne sadike. Večjo koreninsko grudo kot ima sadika, manjši je presaditveni šok. Pri nakupu sadik gledamo, da so te primerno velike in zdrave. Sadike posadimo z namočeno koreninsko grudo in tudi poskrbimo da jih redno zalivamo, da se ukoreninijo. Poškropimo jih lahko s pripravki iz aminokislin ali alg, ki ublažijo presaditveni šok. V primeru hladnega vremena pa jih zaščitimo z vrtno kopreno. Poleg tega je zelo priporočljivo, da na vrtu uporabite tudi zaščitno mrežo proti pticam, saj so mlade sadike solate in drugih vrtnin za te živali najslajša pojedina.

Znate pravilno zalivati vrtnine?

Zalivamo zjutraj ali pozno zvečer, ko se tla, ozračje in same rastline ohladijo. S tem zmanjšamo šok pri zalivanju. Za zalivanje je najboljše uporabiti deževnico. Spremljati moramo tudi vremenske razmere in stanje rastlin, saj je v obdobju izjemno sušnega poletja rastline smiselno zaliti dvakrat, potrebe po pogostejšem zalivanju se načeloma zmanjšajo konec avgusta, je pa seveda vse odvisno od splošnih vremenskih razmer.

POZOR: ko govorimo o zalivanju, moramo opozoriti tudi na nevarnosti. Poleti se lahko pojavi pepelasta plesen, njen razvoj lahko omejimo, če rastlin ne zalivamo po listih, pomembno je, da so grede dovolj zračne.

Foto: Getty Images

Kdaj uporabiti zastirko?

Pri vseh vrtninah, ki jih sadimo s sadikami, lahko uporabimo zastirko. Zastirka preprečuje rast plevela, zadržuje vlago, rast je boljša, prav tako pridelek, ki je tudi bolj zgoden. Za naravno zastirko lahko uporabimo slamo ali zastirko miskantusa. Kot alternativo pa lahko uporabimo talno prekrivalo. Kopreno je treba obvezno pritrditi z zatiči, priporočamo pa tudi namestitev lokov.

