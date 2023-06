Rastline, ki odganjajo komarje in drug mrčes

Seveda je fino, ko so dnevi vse bolj topli, žal pa višje temperature prebudijo tudi komarje, muhe in drug mrčes. Za boj proti brenčačem ne posezite po kemiji, ampak pomoč poiščite v naravi.

Spretni vrtnarji vedo, da lahko svoj pridelek zaščitijo s premišljenim sejanjem oziroma sajenjem dišečih zeli in drugih aromatičnih rastlin med vrtninami. Njihove vonjave, zaradi katerih jih ljudje obožujemo, so številnim vrstam žuželk neprijetne in se jih zato izogibajo. Na isti način pa lahko pred mrčesom zaščitite tudi svoj dom in se tako izognete uporabi kemičnih odganjalcev. Še več – mnoge so uporabne tudi pri kuhi, zato boste od njih imeli dvojno korist.

Bazilika, peteršilj, majaron, timijan in rožmarin

Če na okenske police oziroma balkon postavite lončke z naštetimi dišavnicami, boste pri kuhanju imeli sveže in dišeče liste na dosegu roke, mrčes pa se jih bo na daleč izogibal.

Foto: Pixabay

Vodna kreša

Izjemno zdrava rastlina s pikantnim okusom popestri solate in druge jedi, obenem pa odganja hrošče, stenice in druge žuželke.

Poprova in mačja meta

Pri nas najbolj priljubljeni in najpogostejši vrsti mete sta tudi učinkoviti odganjalki mrčesa. Obe se odlično obneseta v čaju, sicer pa mačja meta, kot že ime pove, slovi kot nekakšno mačje mamilo. Eterično olje v njej namreč na mačke deluje podobno kot marihuana na ljudi – ne skrbite, učinek po nekaj minutah izzveni, "zadevanje" pa kosmatinkam ne škodi.

Foto: Shutterstock

Limonovec, limonska trava in melisa

Tri različne rastline imajo skupno točko – limonast vonj, ki mrčesu ni po godu. Ob tem vas bo limonovec razveseljeval še s plodovi, limonska trava in melisa pa se dobro obneseta kot začimbi oziroma v čaju.

Sivka

Vijoličasti cvetovi so dobro poznani odganjalci moljev, njihov vonj pa ne prija niti komarjem. Zasadite jo v cvetlične lončke in postavite na dobro osončena mesta.

Evkaliptus

To eksotično drevo je v naših krajih vse bolj priljubljena sobna rastlina, vejice z obstojnimi in dišečimi listi pa se pogosto znajdejo v šopkih. A evkaliptus – obstaja več sto različnih vrst – ni uporaben le kot okras, eterična olja, ki jih vsebuje, odganjajo komarje.

Foto: Shutterstock

Ognjič

Ognjičevi cvetovi vas bodo razveseljevali s svojo ognjeno barvo, ki sega od živo rumene do globoko oranžne. Njihovi cvetni lističi so v kuhinji uporabni kot začimba, obenem pa rastline z vonjem, ki ga oddajajo, odganjajo napadalne žuželke.

Paradižnik

Paradižnik prav dobro uspeva tudi v cvetličnih loncih, manj znano pa je, da s svojim vonjem odganja muhe in drug mrčes. Tako lahko tudi tisti, ki nimate vrta, uživate v sočnih rdečih plodovih, hkrati pa se ubranite nadležnih žužkov.

