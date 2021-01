Pet načinov, kako lahko živalim pomagate preživeti zimo

Ko temperature padejo, se za divje oziroma prostoživeče živali začne boj za preživetje: hrane je občutno manj, če zapade sneg, vodni viri pa zamrznejo. Zakaj jim ne bi sredi "najtemnejše" zime vsaj malo pomagali?

Kako? Tako:

Hranite ptice (in veverice, prostoživeče mačke ...)

Ob zimskem pomanjkanju žuželk, črvov, semen, jagodičevja in druge hrane bodo ptice hvaležne vaše pomoči. Če nimate možnosti za postavitev ptičje hišice, kupite obešanke z mešanico loja in semen - tudi če nimate domačega vrta, jih lahko obesite v bližnjem parku.

Foto: Pixabay

Če ste v okolici opazili veverice, jih razveselite z (neslanimi!) oreški in suhim sadjem, prostoživečim mačkam pa nastavite brikete, ne mokre hrane - ta bo ob nizkih temperaturah zmrznila.

Poskrbite za svežo vodo

Zasnežena zima ne pomeni, da imajo živali vode v izobilju. Sploh v mestih, kjer je sneg hitro umazan, poln soli in drugih kemikalij. Tudi v naravi imajo živali pogosto težave pri iskanju sveže vode, saj mnogi vodni viri pomrznejo. Živalim lahko tako na vrtu ali pred hišo nastavite posodo z vodo - da ne bo hitro pomrznila, je lahko topla, toda ne vroča, čez dan pa jo preverjajte in odstranite morebitno ledeno plast.

Foto: Pixabay

Ponudite jim zavetje

Divje živali so seveda prilagojene življenju na prostem, a to ne pomeni, da jim mraz ne pride do živega, zaradi vdora človeka v njihovo življenjsko okolje pa tudi težje najdejo primerno zavetje pred nizkimi temperaturami. Zato jim, če imate možnost, to ponudite vi. Namestite jim škatlo, podloženo s starimi odejami, v kateri bodo prenočile potepuške mačke, ali lesen zaboj, v katerega se lahko skrijejo ježi. Lahko pa pomagate tudi tako, kot navajamo v nasvetu:

Vrt pospravite šele spomladi

Suhega listja, grmičevja in drugega rastlinja ne pospravite že jeseni, saj lahko služi kot dobrodošlo zavetje živalim. Odpadno rastlinje le pograbite v kopico, če pa imate veliko rastlinja, naredite več kopic. Te kopice suhih vej in rastlin so pozimi odličen kraj, kjer se lahko živali skrijejo, počivajo ali celo prezimijo.

Foto: Pixabay

Posadite drevje in grmičevje za naravni vir hrane

Ta rešitev bo terjala nekoliko več načrtovanja in truda, a bo kasneje z njo manj dela. Že prihodnjo pomlad lahko posadite drevje oziroma grmičevje, ki živalim ne bo nudilo le zavetja, ampak s svojimi plodovi tudi hrano. Izberite rastline, katerih plodovi ostanejo na njih čez zimo, kot so primer jerebika, navadna bodika, navadni šipek in panešplja.

