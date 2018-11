Olajšate si delo na vrtu s pisanjem vrtnarskega dnevnika

Vrtnarski dnevnik lahko postane prava zakladnica neprecenljivih informacij. Izkoristite ga za zapisovanje delovnih procesov, skozi katere greste v različnih letnih časih, saj boste tako dobili natančen pregled nad stvarmi, ki ste jih že opravili, in tistimi, ki vas v prihodnosti še čakajo. Ravno tako ga lahko uporabite za beleženje idej in nasvetov, ki vas navdihujejo ali pa jih želite poskusiti na svojem vrtu.

Dnevnik bo nedvomno obogatil vaše vrtnarsko znanje. Ne glede na to, ali vzgajate zgolj nekaj malih posadkov v cvetličnih loncih ali pa imate velik in bogat vrt, lahko ta postane ključni element dodane vrednosti, ki vam bo pomagal pri učenju in izpopolnjevanju znanja na področju vrtnarjenja. Hkrati gre za zelo priročno zadevo, saj boste tako poskrbeli za zbiranje vseh potrebnih informacij na enem mestu.

Z dnevnikom do kolobarjenja

Včasih se lahko zgodi, da nehote pozabimo, kje in kaj smo v pretekli sezoni sadili. Da bi se temu izognili, je najbolje pred začetkom nove saditvene sezone izdelati natančen in sistematičen načrt o tem, katere vrtnine želimo pridelati. Ta zapis ne bo le priročen pri osvežitvi spomina, ampak bo služil tudi kot vodilo pri kolobarjenju.

Slednje je nujno, če želimo ohraniti rodovitnost vrtne zemlje in preprečiti razmnoževanje škodljivcev in glivičnih bolezni. Z rednim, vsakoletnim kolobarjenjem pa se tako zmanjša potreba po kemijskem gnojenju.

Foto: Pixabay

Praksa kolobarjenja narekuje, da se zelenjava nikoli ne sadi na isto mesto dvakrat, zato si v svoj vrtnarski dnevnik vsako leto znova zapišite, na katero mesto posadite katero od vrtnin. Na tak način boste imeli celovit pregled nad saditvijo v svojem vrtu, kar seveda pomeni, da ne boste imeli nikoli več težav s sestavljanjem novega vrtnega razporeda. Zapisovanje bo ključno pripomoglo h kulturi kolobarjenja.

Predlagamo, da že med saditvijo označite gredice in posteljice, saj se boste tako na vrtu lažje orientirali. Za svoj dnevnik in kasnejše reference pa svetujemo, da svoje pridelke fotografirate in jih prilepite v zvezek. Tako boste imeli do podrobnosti razvidno kakovost in bogatost svojih pridelkov. Če opazite na sliki, da kakšna zelenjava ne uspeva najbolje, jo takoj z naslednjo sezono premaknite na drugo mesto.

Zapišite si prav vse pomembnejše datume, od dneva posaditve do okvirnega dneva pobiranja pridelkov - za to se lahko okvirno ravnate po vsakoletnem setvenem koledarju. V času pobiranja pridelkov si skrbno zapisujte, kolikšno količino pridelka vam je uspelo nabrati. Gre za zelo učinkovit način beleženja statističnih podatkov o tem, kako dobra je letina in koliko semen oziroma čebulic boste potrebovali ob novi setveni sezoni, da bi pridelali približno enako količino zelenjave in sadja.

"Plonk listek", na katerem piše vse o rastlinah

Vrtni dnevnik lahko postane prava enciklopedija. Za vsako okrasno rastlino, vrtnino ali sadje namenite stran v zvezku. Izdelajte "plonk listek", na katerem bodo vse ključne informacije za uspešno rast vaših rastlin. Uvrstite stvari, kot so, kakšen tip zemlje določeni rastlini najbolj ustreza, količina vode pri zalivanju, čas obrezovanja, če je potrebno, presaditve in gnojenja, ter kakšen tip gnojila najbolj ustreza.

Foto: Pixabay

Tudi najbolj izkušeni vrtnarji nemalokrat pozabijo določene stvari, tako pa boste ob negotovosti pri sebi vedno imeli dnevnik, v katerega boste lahko pogledali in si osvežili spomin. Za lažjo organizacijo rastline kategorizirajte na zelenjavne vrtnine, začimbe, rože enoletnice in trajnice.

Vrtnarske finance in popisovanje orodja

Vsak nakup, ki ga opravite za svoj vrt, zabeležite v dnevnik. Tako boste dobili realen pogled na vložen denar. Z naslednjim letom boste tako že vnaprej vedeli, koliko denarja bo treba nameniti za vzdrževanje vrta, tako da se boste izognili nepredvidenim stroškom.

Ker lahko dnevnik uporabljate dobesedno za vse, ga izkoristite tudi za to, da vanj popišete vse vrtnarsko orodje. Zapišite letnico nakupa, ki je še posebej pomembna pri vzdrževanju železnega orodja, ki s časoma oksidira. Več let staro orodje raje odvrzite stran.

Foto: Pixabay

Vzdrževanje čistoče in ostrine orodja bo podaljšalo njihovo življenjsko dobo in ga naredilo lažje za uporabo. Ko čistite in ostrite orodje, si zapišite datum tega opravila, tako da ne boste kasneje razmišljali o tem, kdaj bo potrebna naslednja vzdrževalska akcija.

Vaš vrt se ne glede na letni čas venomer razvija in raste, s tem pa se bo tudi vaš dnevnik. Uporabite ga za navdih, urejanje idej in ustvarjanje načrtov za prihodnost. Videli boste, kako lepo bo po svojem dnevniku listati v zimskem času. Obujanje spominov vas bo navdušilo in dalo zagon za delo, ki šele prihaja.