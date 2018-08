Nasveti za obrazovanje, ki vam bodo pomagali do lepše oblikovanega vrta

Obrezovanje je opravilo, ki ga treba opraviti ne glede na letni čas. Nekatere vrste grmičevja ali dreves, predvsem listavci, morajo biti obrezani v zimskem času, medtem ko je zimzelena drevesa najbolje obrezati po obdobju njihovega cvetenja. Ne obrezujemo pa samo dreves, ampak tudi okrasno rastlinje in cvetlice. Tudi te je najbolje obrezovati, ko odcvetijo, najpogosteje v poletnih mesecih.

To, da obrezovanje spodbuja zdravo rast rastlin, je že znano, ampak pomembno je predvsem zato, ker izboljša njihovo strukturo.

Šibke, prestopne veje z rednim obrezovanjem odstranjujemo in tako zmanjšamo tveganje njihovega razraščanja. Z obrezovanjem poskrbimo za odstranjevanje mrtvih ali obolelih del rastlinja, tako se krepi njihov organizem.

Prav tako spodbujamo boljše kroženje zraka med vejami in s tem zmanjšujemo tveganje nastajanja glivičnih bolezni. Pravilno in redno obrezovanje mora zato postati del vzdrževalnih del vsakega vrtnarja, ki želi uživati v sadovih svojega vrta.

Najpogostejši izrazi, ki jih uporabljamo pri razpravljanju o obrezovanju:



- Krona: označuje zgornji del drevesa, sestavljenega iz vej, stebel in listov, imenovan tudi krošnja.



- Čiščenje krone: gre za obrezovanje mrtvih ali obolelih vej in stebel.



- Vzdig krone: pri tem odstranjujemo spodnje veje, ki obtežujejo krošnjo. Z njihovim odstranjevanjem krošnjo dvignemo.



- Zmanjšanje krone: z obrezovanjem zunanjih vej, stebel in listja strnemo krošnjo in tako preprečimo poškodbe zaradi vetra in dežja.



- Redčenje krone: vključuje obrezovanje notranjih vej, stebel in listja za izboljšanje pretoka zraka med rastlinjem in zmanjšanje teže drevesa.

Kdaj se lotiti obrezovanja, je odvisno od vrste rastlinja, ki ga želite obrezati. Če se lotite obrezovanja ob napačnem času, lahko rastlino poškodujete in celo tvegate, da odmre.

Napačni čas obrezovanja sadnega drevja močno vpliva na cvetenje in rast plodov, dolgoročno pa običajno ne pusti trajnih posledic.

Obrezovanje cvetnega in sadnega drevja ter grmičevja

Splošno pravilo obrezovanja cvetočih, sadnih dreves in grmičevja je, da se ga lotimo v mirni sezoni, ko rastline ne cvetijo, torej v pozni zimi ali zgodnji pomladi.

Cvetna drevesa, kot so azaleja, rododendron, gorski lovor, magnolija in lilija, ki cvetijo spomladi, lahko znova obrežete tudi, ko odcvetijo, torej v poletnih mesecih.

Pri večini odraslih sadnih dreves ni potrebno letno obrezovanje, to opravilo je bolj pomembno, ko je drevje še mlado, da bi jim utrdili debelino stebel in da bi prepustili svetlobo v njihovo krošnjo, kar je izjemno pomembno v prvih letih cvetenja.

Najboljši čas obrezovanja sadnega drevja je tako pozna zima, ko je drevo še v stanju mirovanja, in pred poganjanjem popkov. Stare pogrinjke skrajšate za od 20 do 30 centimetrov, prav tako pa odstranite tudi stranske poganjke. S tem boste drevesu učvrstili veje in utrdili njegov koreninski sistem. V prvih dveh ali treh letih ne moremo pričakovati, da bo drevo proizvedlo veliko plodov, saj so njegove veje še prešibke.

Kaj je treba vedeti pri obrezovanju mladega drevja

Najpomembnejši čas obrezovanja sadnega drevja je v njegovih prvih treh letih življenja, saj želite oblikovati močno drevo, ki vas bo pozneje razveselilo z veliko sadnimi plodovi. Na novo posajena drevesa je najbolje obrezati poleti, ko se končno utrdijo v tla.

Veje novih dreves prikrajšate za največ štiri centimetre. Prikrajšanje veje nato nagnite in jih porazdelite v krošnjo, da bodo rasle pod kotom od 45 do 60 stopinj. Nova smer rasti bo drevesu dovoljevala močnejši pritok svetlobe, ta je izjemno pomembna za rast močnih vej, ki niso nagnjene k razcepljanju.

Ko drevo preraste obdobje treh let, redno obrezovanje za spodbudo rasti ni več potrebno. Po tem obdobju naj postane obrezovanje le način za vzdrževanje lepote drevesa.

Odstranite razcepljene "sekundarne" in stranske veje ter stebla, ki kazijo videz. Zgodnjo pomlad lahko izkoristite za odstranjevanje mrtvih, poškodovanih ali šibkih vej.

Če se boste držali obrezovalnih navad v prvih letih življenja drevesa, to opravilo ne bo potrebno v času, ko je drevo zrelo.

Kako je z obrezovanjem zimzelenih dreves

Vrtnarji pogosto ne razmišljajo o obrezovanju zimzelenih dreves, kar je verjetno dobra stvar, saj pri njih ni potrebno redno obrezovanje. Zimzelene rastline obrezujte samo v primeru, če želite obdržati določeno velikost drevesa, pa še pri teh odrežite manjše veje.

Imejte v mislih: dlje ko boste drevo pustiti rasti brez posega, več dela boste imeli v poznejših fazah obrezovanja. Zato je bolje, da drevo, če želite obdržati obliko, začnete obrezovati mlado.

Tako kot drevje tudi cvetoče okrasno rastlinje potrebuje oskrbo z rednim obrezovanjem, ki vam bo v primerjavi z drevjem prineslo več dela, saj je pri teh, še posebej trajnicah, potrebno večkratno obrezovanje vso rastno sezono.

Kdaj jih obrezovati, je odvisno predvsem od vremena in njihovega razvoja. Pri večini trajnic se obrezovanja držite med njihovim cvetenjem in odcvetanjem.

Med cvetenjem obrezujte odmrle, ovenele cvetove, poškodovana stebla ali stebla, prizadeta z glivičnimi obolenji. Prav tako obrezujte listje, da razredčite njihovo krošnjo.

V spomladanskem obdobju pred začetkom brstenja temeljito obrežemo cvetlice, ki cvetijo poleti. Poleti pa obrežemo njihove odcvetele vrhove, saj jim s tem podaljšamo življenjsko dobo.