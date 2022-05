Najlepše balkonsko cvetje in lonci za rože te sezone

Ko nočne temperature ne padejo pod 10 stopinj Celzija, je čas, da na balkone in terase postavimo letošnjo kolekcijo balkonskega cvetja, ki nas bo razveseljevalo to poletje. Zlato pravilo zunanjih zasaditev sicer zapoveduje, da rastline postavimo na prosto po ledenih možeh, torej po 15. maju. Letošnji ledeni možje so se malce izneverili tradiciji, tako da tega pravila ni treba upoštevati.

Trende zunanjih okrasnih loncev narekujejo zemeljske barve

Vse bolj se ljudje obračajo nazaj k naravi in zelenju, kar opažamo tudi pri samih trendih pri loncih, zlasti zunanjih. Za zunanje lonce letošnje leto namreč narekuje zemeljske tone, naravne tone. Brez gline torej ne bo šlo, sploh tistih loncih, ki so narejeni ročno in tako je vsak lonec svoj unikat.

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Trende notranjih okrasnih loncev narekujejo obrazi

Pri notranjih loncih pa so letošnje smernice umirjene v osnovnih barvah sive, črne, bele in klasične, ravne linije. Ob bok tem loncem se dodaja lonce v obliki obrazov ter lonce na lesenih nogicah. Torej lonci, ki so dvignjeni od tal in s tem dajo rastlini večjo težo in impozantnost. Veliko se uporablja tudi stojal za lonce, ki so prijeten dekor notranjemu prostoru.

V Eurogardnu lahko kupimo modne okrasne lonce v obliki obrazov, ki bodo v kombinaciji z zelenimi ali cvetočimi rastlinami lepo dopolnili ureditev našega balkona ali terase, primerni pa so tudi za postavitev rastlin v notranjih prostorih.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

V vrtnih centrih Eurogarden, na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem je na zalogi velika in pestra izbira zelenjavnih in cvetličnih semen, čebulic in okrasnih sadik, tako da lahko v vsakem letnem času vsak najde nekaj zase. Pestro ponudbo nudimo tudi pri izbiri travnih semen, tako za okrasno travo kot tudi za travnike. Nudimo tudi veliko izbiro gnojil in zemlje za različne rastline, zelenice in vrt.

Kako kombiniramo barve okrasnih loncev?

Oblike so preproste, elegantne. Vzorci v materialih temeljijo na naravnih strukturah. Stil za tradicionaliste narekuje barvno paleto v pastel roza, lila barvah v kombinaciji z močnejšimi odtenki (olivno zelena, ciklam, modra).

Velik poudarek je tudi na recikliranih materialih. Kombinacije naravnih tonov se nato delajo z odtenki loncev, ki spominjajo na naravo. Npr. rustikalen lonec se kombinira z modro, ki nakazuje vodo, zeleno, ki nakazuje naravo in oker rdečo, ki nakazuje sonce. S tem se želi poudariti živahnost na vrtu, a vendar še zmeraj delovanje, sobivanje z naravo.

Katere so modne barve balkonskih rastlin tega poletja?

Letošnje leto vam bodo sosedje zavidali zasaditev vašega balkona, če boste mediteranske rastline kombinirali s cvetlicami, ki imajo pisane barvne obrobe. Dišeča sivka, oljke, citrusi, oleandri in druge mediteranske rastline v kombinaciji z dišavnicami ali pisanim cvetjem bodo ustvarile na vašem balkonu pravo počitniško vzdušje.

Če želimo trendovski barvni ton svetlo vijolične Very Pery letos uporabiti v balkonski kombinaciji, potem lahko izbiramo med zvončnicami, kaduljami, jetičniki, petunijami, bakope, streptokarpom, nepostranikom, krvomočnicami, sivko in agapanti. Uporabimo lahko tudi kombinacije s pastel roza ali belo barvo.

Pri izbiranju pravih zunanjih rastlin moramo upoštevati lego balkona oziroma terase, osončenost in druge vremenske razmere, ki jim bodo rastline izpostavljene. Na senčne in polsenčne lege sadimo popolnoma druge rastline kot na sončne.

Foto: Shutterstock

Balkonsko cvetje za senčno lego

V senčnih legah bomo uporabili rastline okrasne koprive, fuksije, pijavčnice, gomoljne begonije, navadne vodenke, krompirjevke (Ipomea), deteljice (oxalis), pelargonije z pisanimi listi ter nekatere trave. Balkonsko cvetje v letošnji trendovski barvi za senčno lego bi lahko izbrali med streptokarpusi, lobelijami in krvomočnicami.

Balkonsko cvetje za sončno lego

Za sončne lege je seveda izbira veliko bolj pestra. Pogosta vprašanje je, katere rastline prenesejo hudo vročino. V takem primeru izbiramo med visečim grobeljnikom, lantano, aptenijo, verbenami ter klasičnimi pelargonijami in bršljankami. V takem primeru tudi pazimo, da korita, kjer vzdržujemo nasad niso premajhna.

Postanite samooskrbni, živite s strastjo do narave

Najboljša hrana je tista, ki jo lahko pridelamo na domačem vrtu. Če pa vrta nimate, lahko kakšen sočen paradižnih ali papriko pridelate kar na balkonu. S prostorom smo v takšni situaciji sicer omejeni, vendar kljub temu lahko pridelamo nekaj glav solate ali plodov paradižnika. Dišavnice pa so v zadnjih letih že kar udomačene na terasah in balkonih. Omamno dišeč rožmarin, sivka, drobnjak, peteršilj in druge rastline, bodo vašemu balkonu dodale prijetne, pomirjujoče zelene odtenke, hkrati pa bodo odličen dodatek k vašim jedem.

Kateri so trendi okrasnih rastlin za okolico našega doma?

V letošnjem trendu so hoste ali funkije v različnih barvnih kombinacijah, različne praproti, kadulje, orlice in cvetoče kozmeje. Večina trendovskih rastlin na našem vrtu prinaša svežino, umirjenost in naravni videz.

Zdaj smo gotovo že naredili izbor cvetja, ki bo dobro uspeval na naši legi. Pri izbiranju pravih zunanjih rastlin moramo upoštevati lego balkona oziroma terase, osončenost in druge vremenske razmere, ki jim bodo rastline izpostavljene. Na senčne in polsenčne lege sadimo popolnoma druge rastline kot na sončne. Na srečo je v dobrih vrtnarijah izbira sadik tako bogata, da bo vsakdo našel nekaj lepega zase ne glede na lokacijo zunanje zasaditve.

Lepe zunanje okenske police, balkonske ograje in terase pritegnejo poglede mimoidočih, nas pa dnevno razveseljujejo z barvami, zelenjem, svežino in razgibanostjo. S cvetjem okrašena pročelja dajo stavbam toplino in domačnost.

Vsako leto se tudi na področju balkonskega cvetja pojavljajo modni trendi, ki jim s svojo ponudbo sledijo vrtni centri. Kot so nam povedali v vrtnem centru Eurogarden, letos vrtnarski trendi narekujejo več stilov. Za začetek prevladuje bela barva v kombinaciji z naravnimi odtenki rdeče, modre in zelene.

Poseben estetski poudarek pa lahko dosežemo tudi z izbiro okrasnih loncev. V Eurogardnu lahko kupimo modne okrasne lonce v obliki obrazov, ki bodo v kombinaciji z zelenimi ali cvetočimi rastlinami lepo dopolnili ureditev našega balkona ali terase, primerni pa so tudi za postavitev rastlin v notranjih prostorih.

Glasujte za najboljši traktor #nagradna igra Poteka že drugi mesec nagradne akcije, v kateri z vašimi glasovi iščemo NAJ TRAKTOR. Med vsemi, ki boste oddali svoj glas, bomo junija izžrebali glavno nagrado, in sicer vrtni traktor CASTELGARDEN XD150HD v vrednosti 2.129,99 evra. Vsak mesec podarjamo tudi praktična darila za sodelujoče. Glavno žrebanje bo 16. 6. 2022.

Poleg tega, da bodo naše balkonske zasaditve letos zasijale v odtenkih rdeče, modre in zelene, je pomembno, da se odločimo tudi za opremo iz razgradljivih materialov oziroma iz materialov, izdelanih na biološki osnovi. Njihove oblike naj bodo preproste in elegantne, vzorci na materialih pa naj temeljijo na naravnih strukturah.

Stil za tradicionaliste narekuje barvno paleto v pastelno rožnatih, lila barvah v kombinaciji z močnejšimi odtenki olivno zelene, ciklamne barve in modre. Proti poletju naj se balkon in vrt preobrazita v močne pastelne odtenke mint zelene, rožnate, bledo oranžne in koralno rdeče barve.

Mediteranske rastline kombiniramo s cvetlicami, s katerimi ustvarimo pisane obrobe. Dišeča sivka, oljke, agrumi, oleandri in druge mediteranske rastline v kombinaciji z dišavnicami ali pisanim cvetjem ustvarijo počitniško vzdušje na balkonu.

Barva letošnjih balkonskih zasaditev: Very Pery Tudi za leto 2022 je bila izbrana modna barva. Če želimo trendovski barvni ton svetlo vijolične Very Pery letos uporabiti v balkonski kombinaciji, potem lahko izbiramo med zvončnicami, kaduljami, jetičniki, petunijami, bakopami, streptokarpom, nepostarnikom, krvomočnicami, sivko in agapanti. Uporabimo lahko tudi kombinacije s pastelno rožnato ali belo barvo.

Katere rastline bogato obrodijo in se jih splača posaditi na vrtu?

Če izpostavimo dejstvo, da so slovenski vrtovi majhni, se je treba pri izbiri sadnih vrst omejiti na sezonsko sadje za sprotno uporabo. Jagode lahko gojimo na gredicah ali pa jih posadimo v posode oziroma korita. Nekaj grmičkov ribeza in malin bo popestrilo naš jedilnik med sezono. Bogat pridelek se nam obeta tudi na grmu ameriške borovnice, vendar je treba poudariti pravilen način sajenja. Pomembno je namreč, da grm ameriške borovnice raste v zemlji z vrednostjo pH od 3,5 do 5,5. Pri sadnem drevju izbiramo sadike, cepljene na šibke podlage. V zadnjem času se na trgu pojavljajo tudi stebričaste sorte sadnega drevja, ki potrebujejo manj življenjskega prostora.

Kakšno lego potrebujejo pri nas zelo popularne vrtnice?

Vrtnice so rastline sonca. Če bomo vrtnico posadili na senčno rastišče, lahko pričakujemo veliko težav. Rastline bodo zelo malo cvetele in pogosto obolevale. Poleg sončnega mesta jim moramo privoščiti zmerno vlažno rastišče ter s humusom bogata tla. V spomladanskem času vrtnici privoščimo organsko ali organsko mineralno gnojilo.

Kako se glede na vremenske razmere lotiti svojega zelenjavnega in dišavnega vrta – kdaj in kaj sadimo, kakšni so trendi, kakšne morajo biti razmere zunaj in v rastlinjaku?

Glede na razmere si prilagodimo zasaditveni načrt za sezono. Če imamo ogrevan rastlinjak, potem seveda prej lahko uživamo v pridelkih. V tem primeru lahko pridelujemo skoraj skozi vse leto. V hladnem rastlinjaku pa februarja lahko začnemo s sadikami zimskih solat, radičev, endivije, špinače, blitve in večine dišavnic. Na prostem lahko zgodaj sejemo korenček, odporne sorte solate, bob in grah. Vse plodovke, kot so bučke, kumare, jajčevci in paradižniki, so na mraz občutljive zelenjadnice. V ogrevan rastlinjak jih lahko posadimo februarja ali marca, v neogrevanega pa aprila. To pomeni mesec dni pred sajenjem na prosto. Kljub temu da so rastline v rastlinjaku, pa moramo biti pozorni na temperature pod nič stopinj Celzija. Večino dišavnic lahko že marca in aprila sadimo na prosto. Izjema so bazilike, stevia, limonska trava in citronska verbena.

Vse za setev in vzdrževanje zelenic poiščite v spletni trgovini.

Več nasvetov in informacij najdete na www.eurogarden.si.

Vrtni center Eurogarden je trgovska blagovna znamka družinskega podjetja Rotar, ki je plod več desetletij trdega dela in nenehnega razvoja. Eurogardni na Dobrovi pri Ljubljani, v Krškem ali Splitu so vedno pravi naslov za pomoč pri urejanju vrta, doma in okolice ali večjih površin. Oskrbimo tako ljubitelje kot tudi profesionalne vrtnarje, vinogradnike, gozdarje in kmetovalce. je trgovska blagovna znamka družinskega podjetja Rotar, ki je plod več desetletij trdega dela in nenehnega razvoja. Eurogardni na, valiso vedno pravi naslov za pomoč pri urejanju vrta, doma in okolice ali večjih površin.

Preberite še: