Trato okrog hiše, vrt in okolico moramo pripraviti na prihajajoče tople mesece, okrog stezic začenjamo odstranjevati plevel in osvežimo travo ter trajnice. Zdaj je čas, da si naredimo načrt, kako bo letos videti okolica naše hiše. Pri vrtnih opravilih nam je zmogljiv in okreten vrtni traktor lahko v veliko pomoč.

Veliki zmagovalec marčevskega glasovanja

Med vsemi glasovi, ki ste nam jih poslali v prvem krogu glasovanja, je največ glasov prejel vrtni traktor CASTELGARDEN XD150HD.

Med favoriti, ki smo jih predstavili marca, so bili naslednji traktorji:

1. Vrtni traktor za lepo trato: CASTELGARDEN XD150HD

2. Vrtni traktor za večje površine: CASTELGARDEN KS XDL210HD

3. Vrtni traktor za vrt in okrog cvetnih gredic: RAMDA RA 895709

4. Vrtni traktor za večje površine s košem: RAMDA PRO TC8416H

Ta mesec lahko glasujete med naslednjimi vrtnimi traktorji:

Predstavljamo pet favoritov, ki se bodo potegovali za vaš glas v drugem krogu nagradnega glasovanja. Odlikuje jih zmogljivost motorja, robustnost šasije in izjemna širina košnje trave. Nekateri med njimi imajo košaro za pokošeno travo, drugi imajo možnost priključkov, nekateri so za manjše vrtove, drugi za večje površine.

Enemu od petih favoritov meseca aprila lahko v spodnjem obrazcu oddate svoj glas in se tako uvrstite v žrebanje za izjemno nagrado.

1. Za lepo trato: vrtni traktor CASTELGARDEN XD150HD

Zmogljiv vrtni traktor poganja enovaljni motor, hidrostatični menjalnik s pedalom pa omogoča lažje upravljanje hitrosti. Ima ergonomsko oblikovan sedež, ki zagotavlja večje udobje med delom.

- Motor: enovaljni bencinski STIGA ST450, 432 cm3.

- Širina rezanja: 98 cm.

- Brez koša, stranski izmet.

- Višina košnje: 7 pozicij, 25–80 mm.

- Primeren za košnjo do 4.000 m2

- Rezervoar goriva: 6 litrov.

2. Za večje površine: vrtni traktor CASTELGARDEN XDC150E

Vrtni traktor CASTELGARDEN XDC150E s košem ima baterijski motor z zračnim hlajenjem, je preprost za uporabo z možnostjo uporabe vlečnih priključkov.

- Motor: STIGA 30Ah, 3kW.

- Širina rezanja: 84 cm.

- Prostornina košare: 240 l.

- Višina košnje: 7 pozicij, 25–80 mm.

- Primeren za košnjo do 4.000 m2

- Rezervoar goriva: 6 litrov.

3. Za velike površine: vrtni traktor CASTELGARDEN KS XDC160HD

Vrtni traktor CASTELGARDEN KS XDC160HD ima prostoren stranski koš, je preprost za upravljanje na vrtu in okoli cvetnih gredic. Primeren je za vrtove med 800 do 1.500 m2.

- Motor: enovaljni bencinski STIGA ST450, 432 cm3.

- Širina rezanja: 98 cm.

- Višina košnje: 7 pozicij, 25–80 mm.

- Dimenzija koles: spredaj 15x5.00-6", zadaj 18x6.50-8".

- Prostornina košare: 240 l.

- Primeren za košnjo do 4.000 m2.

4. Za večje površine s košem: vrtni traktor CASTELGARDEN XDC180HD

Vrtni traktor za večje površine CASTELGARDEN XDC180HD ima veliko kapaciteto koša in možnost uporabe vlečnih priključkov.

- Motor: dvovaljni bencinski STIGA ST550 V-TWIN, 586 cm3.

- Širina košnje: 98 cm.

- Nastavitev višine košnje z ročico 7 stopenj.

- Višina košnje od 25 mm do 80 mm.

- Kapaciteta koša: 240 l.

- Dimenzija koles: spredaj 13x5.00-6", zadaj 18x6.50-8".

- Primeren za košnjo do 5.000 m2.

5. Za večje površine s košem: vrtni traktor RAMDA PRO TC8416H

Vrtni traktor za večje površine RAMDA PRO TC8416H ima veliko kapaciteto koša in možnost uporabe vlečnih priključkov.

- Motor: enovaljni bencinski GGP 7750, 452 cm3.

- Širina košnje: 84 cm.

- Nastavitev višine košnje z ročico 7 stopenj.

- Višina košnje od 25 mm do 80 mm.

- Kapaciteta koša: 240 l.

- Dimenzija koles: spredaj 13x5.00-6", zadaj 18x6.50-8".

- Primeren za košnjo do 4.000 m2.

Slovenski vrtni traktorji, ki olajšajo delo na vrtu

Slovenska blagovna znamka RAMDA, ki vključuje vrtne stroje, orodje, zaščitno opremo ter dodatke za vrt, dom in urejanje okolice, je plod slovenskega znanja in razvoja. V podjetju Rotar so najbolj ponosni na široko ponudbo najrazličnejših vrtnih traktorjev, ki vsakemu lastniku močno olajšajo skrb za okolico hiše.

Profesionalne izdelke za urejanje okolice in vrta proizvajajo in razvijajo v najuglednejših tovarnah po svetu. Ponudba slovi po kakovostni zasnovi in vzdržljivosti, saj je celoten program izdelan iz najboljših materialov, obenem pa upoštevajo visoka estetska in dizajnerska merila. Ekipa strokovnjakov ponudbo vsako leto dopolnjuje.

Izdelki RAMDA se zaradi dobrega oblikovanja, vzdržljivosti ter razmerja med kakovostjo in ceno uvrščajo med najbolj priljubljene znamke zelenega programa. V svojem širokem prodajnem programu pa niso pozabili niti na najmlajše navdušence nad vrtnarjenjem.

RAMDA zagotavlja dober poprodajni servis z več kot 120 pooblaščenimi serviserji in nadomestne dele tudi po pretečenem petletnem garancijskem obdobju. Za blagovno znamko RAMDA stoji ekipa strokovnjakov z izkušnjami na področju servisa in poprodaje. RAMDA zagotavlja dober poprodajni servis z več kot 120 pooblaščenimi serviserji ter nadomestne dele tudi po pretečenem 5-letnem obdobju.

Vodilna evropska znamka za kosilnice in vrtno opremo

Blagovna znamka Castelgarden ponuja dodelan in ekskluziven italijanski dizajn.

Z razvojem izdelkov si prizadeva ohranjati učinkovitost, moč, zmogljivost in udobnost košnje tudi v najtežjih pogojih. Castelgarden izdelki izpolnjujejo potrebe vseh tistih, ki z veseljem skrbijo za svoj vrt. Pohvalijo se lahko z zmogljivostjo, varnostjo, tehnološko naprednodnostjo, estetiko in enostavno uporabo. Ne glede na to, ali potrebujete izdelek za domačo ali profesionalno uporabo, je Castelgarden idealen partner, ki bo v vseh letnih časih ohranjal vašo strast do narave.

Vse za setev in vzdrževanje zelenic poiščite v spletni trgovini.

Več nasvetov in informacij na www.eurogarden.si

Vrtni center Eurogarden je trgovska blagovna znamka družinskega podjetja Rotar, ki je plod več desetletij trdega dela in nenehnega razvoja. Eurogardni na Dobrovi pri Ljubljani, v Krškem ali Splitu so vedno pravi naslov za pomoč pri urejanju vrta, doma in okolice ali večjih površin. Oskrbimo tako ljubitelje kot tudi profesionalne vrtnarje, vinogradnike, gozdarje in kmetovalce. je trgovska blagovna znamka družinskega podjetja Rotar, ki je plod več desetletij trdega dela in nenehnega razvoja. Eurogardni na, valiso vedno pravi naslov za pomoč pri urejanju vrta, doma in okolice ali večjih površin.

