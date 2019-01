Kako pravilno hraniti ptice pozimi

Zima je za marsikatero prostoživečo žival, med katerimi so tudi ptice, težko obdobje za preživetje. Lepo je, da jim zato v okolici svojih vrtov in dvorišč uredimo zavetja in ponudimo primerno hrano.

Te dni lahko v bližini vrtov in dvorišč zasledimo pisano paleto ptičjih gostov, kot so brglezi, čižki, dleski, domači vrabci, liščki, kosi, ščinkavci in senice.

Čeprav s strokovnega stališča hranjenje ptic nima posebnega pomena za njihovo ohranjanje, je zagotovo "najpreprostejša možnost za njihovo opazovanje in eden izmed načinov za razvoj našega odnosa do njih", pripoveduje varstvena ornitologinja Tjaša Zagoršek iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije – DOPPS.

Postavljanje krmilnic je zanimivo za najmlajše

"Hranjenje ptic in opazovanje dogajanja ob krmilnici je še posebej zanimivo za otroke, ki na ta način razvijajo vrednote do ohranjanja narave," razlaga Zagorškova, ki ob tem poudarja, da je pri tovrstnem početju treba upoštevati tudi to, "da ima lahko hranjenje ptic nezaželene učinke, predvsem z vidika možnosti prenosa povzročiteljev bolezni med pticami".

Foto: Getty Images

V društvu zato priporočajo, da krmilnice pred vsakim ponovnim nasipom sveže hrane v zmernih količinah skrbno očistimo, saj s tem zmanjšamo možnost onesnaževanja hrane s patogeni in tako posredno okužbo ptic.

Krmilnice ne zamenjujte z gnezdilnico

Gnezdilnica: hiška s štirimi stenami in streho, namenjena gnezdenju in vzrejanju ptičjega zaroda posameznega para ptic.



Krmilnica: hiška s streho, vendar brez sten, namenjena krmljenju ptic, predvsem pozimi.

Levo: gnezdilnica, desno: krmilnica Foto: Getty Images

Odprta krmilnica boljša

Odprta krmilnica je boljša zaradi varnosti ptic, saj lahko na tak način prej zaznajo potencialne plenilce in se umaknejo, če je to potrebno. Zagorškova svetuje, da se jo izdela iz lesa, in dodaja: "Izjemno pomembno je, da ima streho, ki bo varovala hrano pred vremenskimi padavinami, in da je brez sten, da je hrana pticam dostopna z vseh strani."

Foto: Getty Images "Ploskev, kamor nastavljamo hrano, naj ima dva centimetra visok rob in tloris, velik vsaj 30 krat 40 centimetrov. Krmilnica lahko visi na žici ali je nameščena na kolu, visokem vsaj meter in pol. Biti mora čvrsto pritrjena. Najbolje jo je nastaviti tako, da bomo lahko ptice med hranjenjem opazovali. Priporočamo vidno mesto, kot so vrt, terasa ali balkon."

Najprimernejše mesto krošnje dreves in grmovnice

V društvu predlagajo, da krmilnico postavimo v bližino kritja, kot so krošnje dreves in grmi. Hkrati naj ne bo preblizu visokih struktur oziroma naj bo od njih oddaljena vsaj dva metra, da ptic ne presenetijo plenilci, kot so domače živali.

Z rednim čiščenjem zmanjšamo možnost okužb

"Krmilnico je treba redno preverjati in čistiti, ker se v njej nabirajo ostanki hrane in iztrebki, ki so lahko vir okužbe z različnimi patogeni. Po potrebi jo je treba oprati z vročo vodo," pravi strokovnjakinja in dodaja, da "svežo hrano dosujemo šele takrat, ko ptice do konca pozobljejo staro. Če je hrana vlažna, jo je treba zamenjati, sicer se lahko pokvari in ptice lahko zbolijo."

Hrana naj bo podobna tisti, ki jo ptice najdejo v naravi

Velja splošno pravilo, da ptice hranimo le s hrano, ki jim je v enaki obliki dostopna tudi v naravi. Nikakor se jih ne hrani z ostanki človeške hrane, še posebej ne s kuhano ali začinjeno hrano.

"Za zrnojede ptice, kot so ščinkavec, čižek, dlesk, poljski in domači vrabec, velika sinica, plavček, brglez, veliki detel, turška grlica in mnoge druge, je najlažje kupiti že pripravljeno hrano. To je lahko mešanica sončničnih semen, prosa in semen konoplje. Mešanica za talno krmišče pa naj vsebuje konopljina in sončnična semena, oves, pšenico in proso. Pticam lahko nastavimo bukov žir ali bučna semena.

Foto: Getty Images

Kosu, brinovki in taščici nastavimo jabolka (večkrat ko zmrznejo, boljša so), ovsene kosmiče ali rozine. Te vrste imajo zelo rade tudi plodove jerebike, rumenega drena, črnega trna, gloga in mokovca, ki jih lahko nabiramo jeseni in posušimo," razlaga Zagorškova.

Ko enkrat začnete hranjenje, to počnite vsak dan do večje trajnejše otoplitve, ko lahko hranjenje počasi opustite. Svežo hrano dodajte šele takrat, ko staro ptice do konca pozobljejo.

POZOR: Pri nakupu hrane, namenjene hranjenju prostoživečih ptic, moramo biti pozorni na to, da mešanica ne vsebuje semen pelinolistne žvrklje (ambrozije), ki je pri nekaterih izdelkih zapisana na deklaraciji. Seme pelinolistne žvrklje je lahko včasih pomešano med sončnična semena. Pelinolistna žvrklja je invazivna tujerodna rastlina, ki smo jo ljudje v Evropo zanesli iz Amerike. Njen cvetni prah pri človeku povzroča alergije, zmanjšuje pa tudi pridelke v kmetijstvu. Če jo opazimo, jo izpulimo oziroma redno kosimo.

Ne smemo pozabiti na vodo

"Ptice vodo iščejo tudi v hladnejših mesecih, zato priporočamo, da je napajalnik z vodo postavljen na mesto, kjer imajo ptice dober razgled na okolico, hkrati pa je v bližini kakšno grmovje ali drevje, kamor se lahko ob potencialni nevarnosti umaknejo.

Foto: Getty Images

Napajalnik tako kot krmilnico namestimo na dvignjeno mesto, da so ptice varne pred plenilci. Izdelan mora biti iz materiala s hrapavo površino, da pticam ne drsi. Voda mora biti plitva – ne več kot pet centimetrov, da lahko manjše ptice v njej stojijo."

Kam s krmilnico po koncu zime

Krmilnico, izdelano iz umetnih materialov, je zaradi dolgotrajne obstojnosti priporočljivo po koncu zime pospraviti. Tiste, narejene iz lesa, pa lahko na vrtovih in dvoriščih pustimo tudi po koncu zime.