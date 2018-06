Junijska opravila na vrtu

V poletnih mesecih dela na vrtu ne bo primanjkovalo. Ker je v tem mesecu še dovolj padavin, lahko te dni zapolnite svoje gredice z vrtninami, ki vam jih še ni uspelo posaditi. Ne pozabite na oskrbo zemlje. Okopavajte svoje vrtnine, da preprečite izuševanje zemlje, odstranjujte plevel in zastirajte tla okoli vrtnin. Z rahljanjem in rednim gnojenjem boste ojačali zemljo in jo pripravili na vroče dni, ki prihajajo.

Foto: Thinkstock

V poletnem juniju že skrbimo za dobre jesenske in zimske pridelke, prihajajoči dnevi pa bodo ustrezni za sajenje radiča in različnih sort solate, kot so dalmatinska ledenka, ameriška rjavka in gentilina.

Prav tako junija sadimo brstični in listnati ohrovt. Zelenjavo za vlaganje, ki je dobrodošla predvsem v zimskih mesecih, pa lahko začnemo saditi proti koncu junija.

V to spadajo repa, redkev, koleraba in zelje. Dnevi, ki prihajajo bodo primerni tudi za sajenje pora, kumare, stročjega fižola, korenčka in peteršilja.

Redno namakajte vaš vrt

Ni še prepozno, da v svojem vrtu razvijete lasten namakalni sistem. Če zalivate z zalivko se izognite močenju rastlinskih listov, saj vlaga in tople temperature ustvarjajo optimalne razmere za razvoj glivičnih bolezni.

Ne pozabite na sadni vrt Foto: Thinkstock

Redno pregledujte svoja sadna drevesa, ob morebitni suši jih redno zalivajte in okopavajte zemljo okoli njihovih debel, s čimer boste odstranili nadležen plevel in travo, ki lahko drevesu odžemajo potrebno vodo.

Junija lahko začnete obiranje češenj, breskev, hrušk in marelic, od jagodičevja pa lahko začnete nabirati jagode, ribez in maline.

Odstranjujte odmrle cvetlice

V juniju ne smete pozabiti niti na cvetlični vrt. V polnem zamahu cvetenja so že vrtnice, a za daljše in večkratno cvetenje boste morali poskrbeti z odstranjevanjem odmrlih odcvetelih listov. Junija lahko še presadite trajnice, ki vam jih ni uspelo v maju.

Pred sajenjem je treba poskrbeti za zemljo. Treba jo je ustrezno pripraviti in pognojiti. Predlagamo, da si za presajanje izberite hladnejše dni, da zmanjšate tveganje šoka rastlin. Enkrat tedensko obilno zalijte vrtnice in ostale rože trajnice.

Foto: Thinkstock

Travo kosite enkrat na dva tedna, pri tem pa pazite, da je ne kosite prenizko. V veliki suši je ne pozabite zaliti, po potrebi jo lahko pognojite.

Redno opazujte barvo vaše zelenice, vsakršne spremembe v barvi lahko nakazujejo na bolezni, ki jih je najbolje zatreti v začetni fazi.