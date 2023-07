Idealno zalivanje za vrt in rastline na terasi

Oglasno sporočilo

Mnogi vrtnarji zalivajo svoj osebni raj le, kadar najdejo čas – običajno po službi, ko sonce še močno ogreva. To je lahko napaka, še zlasti v vročinskem valu. Pod opoldanskim soncem lahko hladna voda pri rastlinah povzroči šok. Tudi zalivanje zvečer ni idealno, saj lahko toplota pregretih tal povzroči izhlapevanje do 50 odstotkov vode. Mokri listi rastlin zvečer predstavljajo tudi tveganje za razvoj glivic in drugih bolezni. Idealno je zalivanje v zgodnjih jutranjih urah, idealna rešitev za zalivanje pa avtomatizirani sistemi za zalivanje, s katerimi vam ni več treba zapustiti postelje sredi noči.

Foto: Gardena

Vsak si želi imeti vrt za kakovostno preživljanje prostega časa, ki zahteva malo vzdrževanja. Zalivalniki so nepogrešljivo orodje, s katerim lahko vrtnarji uresničijo svoje sanje in jim "nikoli več ni treba zalivati ​​trate". Kadar se uporabljajo v kombinaciji z zalivalnim računalnikom, ponujajo samodejno oskrbo vrta z vodo tudi za tiste manj tehnološko podvržene vrtnarje, saj ponujajo enostavno programiranje ter upravljanje.

Čudež od spodaj

Zalivalniki poskrbijo, da ljubiteljski vrtnarji uživajo na bujni zeleni trati tudi v suhem poletju. Profesionalni in zmogljivi Ugrezni zalivalniki ponujajo oskrbo za trate različnih velikosti in oblik. Enostavno se kombinirajo in povezujejo v vrstah. Patentirana tehnologija Quick & Easy omogoča, da se zalivalniki namesti zelo preprosto: cev in priključek spojite tako, da preprosto zavrtite vijačni spoj. Povezavo lahko tudi znova sprostite ali popravite, kar vam prihrani čas in trud pri polaganju vodne cevi. Povezava je samotesnilna, zato dodatni tesnilni material ni potreben.

Ugrezni turbinski zalivalnik T 200 in T 380 znamke GARDENA sta idealna za vrtove srednje velikosti in velike vrtove, do 200 oziroma 380 kvadratnih metrov, vključno s travnimi površinami pod naklonom. Manjše travne površine do sto kvadratnih metrov idealno zaliva Ugrezni zalivalnik T 100. Za zalivanje pravokotnih površin lahko sistem dopolnite še z Ugreznim pravokotnim zalivalnikom OS 140.

Ugrezni turbinski zalivalnik T 200 je idealen za srednje velike vrtove in ponuja nastavljiv domet ter področje zalivanja. Foto: Gardena

Ugrezni zalivalniki serije SD in MD GARDENA so, odvisno od modela, primerni za površine od 30 do največ 180 kvadratnih metrov. Modeli MD40/300, MD40, MD80, MD180 so opremljeni z rotacijsko šobo, s katero vodo razporedijo na površini z nežnimi vrtečimi se žarki. Drobne kapljice omogočajo enakomerno zalivanje z nizko uporabo vode, zato voda lažje pronica in jo tudi trava bolje absorbira. Ergonomska zasnova omogoča enostavno prilagajanje dometa in sektor zalivanja. Modeli MD omogočajo brezstopenjsko nastavitev od 80 do 360 stopinj brez dodatnega orodja.

Podzemni ugrezni zalivalniki serije SD in MD so komaj opazni tudi med zalivanjem vrta, trato zaščitijo pred sušo, vam pa prihranijo čas. Foto: Gardena

Voda za balkone in terase

Počitniški komplet za zalivanje GARDENA je zanesljiv pomočnik pri zalivanju sobnih rastlin, pa tudi lončnic na balkonu in terasi. Zaliva lahko do 36 rastlin hkrati ne glede na priključek za vodo. Transformator s časovnikom vklopi črpalko enkrat dnevno za eno minuto in dovaja vodo iz vedra ali posode. Razdelilniki s pomočjo cevi vodo usmerijo tja, kjer je potrebna. Ker rastline potrebujejo različno količino vode, trije razdelilniki in dvanajst iztokov poskrbijo za individualno zalivanje s 15, 30 ali 60 mililitrov vode na minuto.

Počitniški komplet za zalivanje je preprost za uporabo, tri možnosti pretoka vode pa zalivajo glede na zahteve rastlin. Foto: Gardena

Zalivanje s sončno energijo

Če na balkonu nimate električne vtičnice ali pipe, je GARDENA AquaBloom na sončno energijo idealna rešitev. Integrirana solarna plošča omogoča zalivanje do 20 rastlin brez uporabe elektrike. Glavna enota je sestavljena iz črpalke, krmilne enote in solarne plošče/baterije. Kapljalniki s tlačno izravnavo zagotovijo vsaki rastlini enako količino vode. Izbirate lahko med 14 vnaprej določenimi programi, ki idealno poskrbijo za potrebe po zalivanju. AquaBloom lahko postavite skoraj povsod: obesite ga na steno hiše, na rob lonca, na ograjo balkona ali ga postavite kar na mizo. Praktičen komplet z zalogovnikom vode 10,5 litra vsebuje vse, kar potrebujete za oskrbo.

AquaBloom na sončno energijo poskrbi za avtomatizirano zalivanje, ko ste na dopustu, deluje pa brez pipe in elektrike. Foto: Gardena

Naročnik oglasnega sporočila je HUSQVARNA AUSTRIA GMBH.