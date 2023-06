Delo na vrtu: kaj je treba postoriti junija?

Junij, mesec z najdaljšimi dnevi in najkrajšimi nočmi, sliši tudi na ime rožnik - jasno, to je čas, ko je vse v cvetju, tudi okrasne gredice na naših vrtovih.

Cvetlični vrt

Da nas bodo cvetlice razveseljevale vse poletje in tudi jeseni, potrebujejo tudi nekaj naše pomoči. Gredice očistite ostankov spomladanskega cvetja, čebulice narcis lahko tudi čez poletje ostanejo v zemlji, čebulice tulipanov pa - ko se posušijo listi - raje izkopljite, posušite in shranite v temen ter hladen prostor vse do jeseni, ko jih znova posadite. Obrežite odcvetele okrasne grme, vrtnicam pa po cvetenju skrajšajte poganjke in jih pognojite

Zelenjavni vrt

Zelenjavne gredice nas že razveseljujejo s prvim pridelkom, pobiramo solato, špinačo in blitvo, pa zelišča, redkvice, mlado čebulo in zgodnji krompir, mlad grah in bob. Pobiramo tudi korenje in peteršilj, ki ju lahko obenem znova posejemo. Paradižniku odstranimo stranske poganjke, s tem se bo rast usmerila v plodove.

Foto: Shutterstock

Zdaj je že čas, da mislimo tudi na jesen in zimo, na prosto sadimo pozno zelje, listnati in brstični ohrovt, cvetačo, por in zeleno, sejemo endivijo in radič.

Sadni vrt

Topli dnevi na naše vrtove in tudi v sadovnjake prinesejo veliko škodljivcev, zato je treba poskrbeti za zaščito. Če nočete škropiti, poskusite s feromonskimi vabami in rumenimi lepljivimi ploščami. Junij je tudi čas, ko je treba razredčiti plodove na sadnem drevju, predvsem na breskvah, marelicah in rodnih slivah, pa tudi jablanah in hruškah. Če boste plodove zredčili, bodo postali debelejši in bolj kakovostni.

Trata

Travo občasno pognojite, predvsem pa jo redno kosite - a ne preveč, vsakič jo skrajšajte približno za tretjino. Poleti travo kosimo višje, da se tla ne izsušijo, ob daljših sušnih in vročih obdobjih pa jo je smiselno tudi zalivati.