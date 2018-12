Črni teloh: roža, ki cveti pozimi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ni veliko rastlin, ki cvetijo pozimi. Črni teloh je ena izmed redkih cvetlic, ki ji bolj kot pomladno ustreza zimsko vreme, z njim pa lahko poskrbimo, da bodo naši vrtovi tudi med zimskim mirovanjem še vedno videti lepo in urejeno. Teloh lahko posadite ob robovih vrtnih poti ali pod zimzeleno grmičevje, ki mu bo dajalo zaščito.

Črni teloh je avtohtona rastlina z območja Alp, njena rastišča pa se razprostirajo vse do Balkana. Največkrat jo lahko med cvetenjem zasledimo na pogozdenih območjih in travnikih. Obstaja več vrst in hibridov te rastline, vendar je izmed vseh prav črni teloh najbolj priljubljena izbira za večino domačih vrtov.

Posadite teloh v svoja okrasna cvetlična korita

Čeprav smo v obdobju, ko okrasne rastline težko uspevajo, lahko teloh še vedno posadite na prostem ali izdelate cvetlična korita, ki bodo polepšala vrt, okenske police ali vhodne prostore. Lahko ga posadite pod zimzeleno grmičevje, saj mu za rast ugaja polsenčna oziroma senčna lega.

Foto: Pixabay

Teloha nikakor ne smete nabirati v naravi, saj gre za zaščiteno rastlino. Če se boste odločili za vzgojo te nadvse zanimive zimske cvetlice, semena oziroma sadike kupite. Najprej ga posadite v lončke, da razvije dober koreninski sistem, kasneje pa ga lahko presadite na prosto. Zaradi njegovih temnih korenin se ga je oprijelo ime črni teloh, čeprav so njegovi cvetovi beli.

Ustvarite zimsko razkošje

V okrasna korita lahko poleg teloha posadite zimzeleno rastlinje. Lepota teloha pride še posebej do izraza, če v cvetlična korita vključite veje jelke, smreke, smilje, zelenke, cedre in brina. Z vejicami okrasite rob korita, v osrednji del pa posadite teloh. Kontrast med grobimi vejami in nežnostjo teloha je res lep.

Lahko krasi božično omizje

To, da je božična zvezda najbolj znana roža v času praznikov, vemo že vsi. Marsikdo pa ne ve, da lahko tudi s črnim telohom popestri svojo bogato okrašeno omizje v času božičnih praznikov.

Foto: Pixabay

Na videz je primeren predvsem za tiste, ki imate svoja omizja raje kot v tradicionalnih prazničnih barvah v nežnih, nevtralnih odtenkih. Uporabite ga pri izdelavi svojih namiznih aranžmajev ali visečih vencev. Zaradi svoje romantične podobe bo poskrbel za prav posebno praznično vzdušje.