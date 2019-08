V slovenskih "mačjih" naseljih živi okrog 600 prebivalcev

Na svetu naj bi živelo več sto milijonov kosmatink. V Sloveniji točne evidence o številu majhnih štirinožcev ni, je pa znan podatek, da v državi živi skoraj 3.000 ljudi s priimki, ki so povezani z mačkami. Gre za priimke, kot so Maček, Klopčič, Rep in Muc. Več preberite tukaj:

Svetovni dan mačk praznujemo od leta 2002, ko ga je oživila dobrodelna organizacija Mednarodni fond za zaščito živali (Ifaw). Pri Ifawu so želeli s svetovnim dnevom ozaveščati o življenju, potrebah in zdravju Felis catus.

Foto: Getty Images

Zavetišča imajo izjemno pomembno vlogo pri življenju mačk

Pomemben akter na področju mačjega življenja so zavetišča in druga društva, ki skrbijo za številne zapuščene ali prostoživeče mačke.

Vsako poletje iz zavetišč poročajo o prenapolnjenih kapacitetah. V Zavetišču Ljubljana so že v začetku julija omejili sprejem in namestitev mačk, podobne razmere so tudi v Zavetišču Horjul. Ob tem pri zavetiščih pogosto prosijo za pomoč tudi pri začasni oskrbi ter namestitvi mačk in mladičkov.

Največje zavetišče v Sloveniji je trenutno sredi prenove, saj bodo poskrbeli za nove in bolj urejene prostore za mačke in pse. Te bodo dobili do leta 2020, pri čemer bodo zapuščene mačke dobile bistveno več bivalnih površin.

Slovenija ima kar nekaj "mačjih" naselij

Vsako leto se ob svetovnem dnevu mačk na te priljubljene ljubljenčke spomni tudi statistični urad, ki je tokrat pripravil zanimiv zemljevid "mačjih" naselij, kot so Mačji Dol, Mačkovec, Mačkovci in Mišji Dol, v katerih živi okrog 600 prebivalcev.

Na #SvetovniDanMačk 🐈 smo ugotovili, da 600 prebivalcev Slovenije živi v … »mačjih« naseljih! 😮Morda bo tam tudi @RisRoznik na svojih naslednjih izletih. 😉 https://t.co/inrUBS7qbd #PodatkiSoZakon 🐾 pic.twitter.com/E04rDiazZC — Statistični urad RS (@StatSlovenija) August 8, 2019

